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"The Green Border" filmi 80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak

The Green Border filmi 80. Venedik Film Festivali’nde yarışacak
Yayınlanma Tarihi: 26.7.2023 20:01:04 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 20:00

TRT ortak yapımı "The Green Border" filmi dünya prömiyerini, bu sene 30 Ağustos- 9 Eylül'de düzenlenecek 80. Venedik Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Polonyalı Agnieszka Holland'ın yönettiği film, Polonya ve Belarus sınırındaki mültecilerin hikayesini anlatıyor.
İnsanların iyi ile kötü arasında seçim yapmak zorunda kalabileceğine odaklanan kurmaca filmin senaryosu yazılırken yüzlerce belge incelendi; mültecilerle, sınır muhafızlarıyla, sınır bölgesinde yaşayanlarla ve uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

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Etiketler The Green Border 80 Agnieszka Holland TRT Polonya Belarus

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