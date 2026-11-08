Çocuklarda Güneş Yanığı: Gelecekteki Sağlık Riskleri

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocukluk döneminde güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmanın ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırabildiğini belirterek aileleri güneşten korunma konusunda uyardı. Uzmanlar, çocukların cilt yapılarının yetişkinlere göre çok daha hassas olduğunu ve bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Güneş ışınlarının cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açabildiği ve çocukluk döneminde geçirilen güneş yanıklarının ilerleyen yıllarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği biliniyor.

Prof. Dr. Küçük, güneşten korunmanın sadece güneş kremi kullanmakla sınırlı olmadığını özellikle vurgulayarak, şapka ve güneş gözlüğü takılmasını, uzun kollu ve koruyucu giysilerin tercih edilmesini öneriyor. Çocukların her mevsim, yalnızca tatillerde değil açık havada bulundukları her durumda korunması gerektiğini belirten uzman, güneş koruyucuların doğru zamanda ve yeterli miktarda uygulanmasının kritik önem taşıdığını ifade ediyor. Özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Küçük, saat 18.00'den sonra da güneşlenmenin önerilmediğini açıklıyor.

Açık tenli, açık renk saçlı, mavi veya yeşil gözlü çocuklar ile çillenme eğilimi bulunanların güneşin zararlı etkilerine karşı daha hassas olduğunu belirten Prof. Dr. Küçük, bu özelliklere sahip çocukların güneşten korunma önlemlerini daha titizlikle uygulamasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Uzmanlar, ailelerin çocuklarının cilt sağlığını korumak için bilinçli davranması ve güneşten korunma alışkanlığını erken yaşta kazandırması gerektiğini vurguluyor.

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