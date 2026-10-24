Microsoft'un geliştirdiği yapay zeka destekli tıbbi teşhis sistemi "MAI-DxO", tıp dünyasında çığır açan bir başarıya imza attı. ABD merkezli teknoloji devi tarafından yürütülen kapsamlı araştırmada, yapay zeka sisteminin geçmiş tıbbi vakalarda hekimlere kıyasla 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştığı ortaya çıktı. The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 karmaşık vaka üzerinde yapılan testler, yapay zekanın tıbbi teşhis alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi.

Araştırma kapsamında yapay zeka ajanları, kitap veya internet gibi açık kaynaklardan yararlanan doktorlarla karşılaştırıldığında yaklaşık 2,3 kat, hiçbir dış kaynağa başvurmadan tanı koymaya çalışan hekimlere göre ise 3,7 kat daha başarılı sonuçlar üretti. Bu bulgular, yapay zekanın tıbbi karar destek sistemlerinde nasıl devrim yaratabileceğini gösteriyor. MAI-DxO sistemi, karmaşık vakaları analiz ederken geniş bir tıbbi bilgi tabanından yararlanarak, insan hekimlerin gözden kaçırabileceği detayları tespit edebildi.

Science dergisinde detayları yayımlanan araştırma, yapay zeka destekli teşhis sistemlerinin gelecekteki rolü hakkında önemli ipuçları sunuyor. Ancak uzmanlar, çalışmanın simülasyon ortamında geçmiş vakalar üzerinde gerçekleştirildiğini ve gerçek zamanlı klinik ortamda test edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte, elde edilen sonuçlar yapay zekanın tıbbi teşhiste hekimlere güçlü bir destek aracı olabileceğini ortaya koyuyor.

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