Gazze Şeridi'nde İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle elektrik altyapısının büyük ölçüde tahrip edilmesiyle birlikte, hastanelerin enerji ihtiyacını karşılayan jeneratörlerde kullanılan yağların tükenmesi kritik bir sağlık krizine yol açıyor. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 74 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği bölgede, hastaneler artık tek elektrik kaynakları olan jeneratörleri bile çalıştıramaz duruma geldi. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi başta olmak üzere Gazze'deki sağlık tesisleri, ameliyathaneler, yenidoğan üniteleri ve yoğun bakım servisleri gibi hayati bölümlerin elektriksiz kalması tehdidiyle karşı karşıya.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, hastane jeneratörlerinin çalışması için aylık 2 bin 500 litreden fazla yağa ihtiyaç duyulurken, İsrail ablukası nedeniyle bu temel malzemelerin girişi engelleniyor. Nasır Hastanesi Mekanik Bölüm Başkanı Mühendis Hamd en-Neccar, jeneratörlerin savaşın başlangıcından bu yana hastanenin tek elektrik kaynağı olduğunu belirterek, kullanılmış yağları geri dönüştürerek tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu durum jeneratörlerin iç parçalarının aşınmasına, aşırı ısınmasına ve kullanım ömürlerinin kısalmasına neden oluyor. Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla temin edilen yağların hastaneye ulaştırılmasında yaşanan gecikmeler, durumu daha da kritik hale getiriyor.

Hastanelerdeki jeneratörlerin çalışmaması durumunda, kuvözlerde tedavi gören yenidoğan bebekler, ameliyat masasındaki hastalar ve yoğun bakım ünitelerindeki kritik hastalar doğrudan hayati tehlike altında kalacak. Gazze'de az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar tamamen jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor. İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı bölgede, yakıt ve yedek parça tedarikindeki aksamalar sağlık sistemini çöküş noktasına getirdi. Sağlık Bakanlığı, acil durum çözümü kapsamında sağlanan kısıtlı yakıtın jeneratörlerin devrede kalma süresini yetersiz kıldığını vurgulayarak, uzun çalışma saatleri ve acil bakım zorunluluğunun tüketimi daha da artırdığını kaydetti. İlgili tüm uluslararası kurumlara, insani sorumluluklarını yerine getirme ve acil müdahale etme çağrısı yapılırken, 175 binden fazla yaralının bulunduğu bölgede sağlık krizi her geçen gün derinleşiyor.

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