Düzenli egzersiz, demansa yakalanma riskini azaltıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaşlı bireyleri etkileyen demansın gelişim riskini tespit etmeye yönelik küresel ölçekte bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin "Herhangi Bir Dozda Orta ile Şiddetli Fiziksel Aktivite, Kırılganlık Durumuna Bakılmaksızın Tüm Nedenlere Bağlı Demans Riskini Azaltır" (Moderate-to-Vigorous Physical Activity at any Dose Reduces All-Cause Dementia Risk Regardless of Frailty Status) adlı yeni araştırmasına göre, egzersiz süresi arttıkça demans riski daha da düşüyor.

Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 90 bin yetişkinin akıllı saat tipi hareket ölçer cihazlarına kaydedilen verilere dayanan araştırmada, 4 yılı aşkın süre takip edilen katılımcılar arasında 735 kişiye demans teşhisi konuldu.

Bu bireyler arasında haftada en az 35 dakika orta ila yoğun fiziksel aktivite yapanlarda demans gelişim riski, yüzde 41 oranında azaldı. Haftada 140 dakika veya daha fazla egzersiz yapan bireylerde ise bu oran, yüzde 69'a kadar yükseldi. Bu durum, ilerleyen yaşla fizyolojik rezervlerin azalmasına bağlı oluşan güçsüzlük hali ve stres durumlarına adaptasyonun bozulması olarak tanımlanan "kırılgan" bireylerde de gözlemlendi.

"Hızla yayılan bir sağlık sorunu haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Talip Asil, demansın, ilerleyen yaşla ortaya çıkan en yaygın nörolojik hastalıklardan biri olduğunu ve özellikle yaşlı nüfusta hızla yayılan bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

Araştırmayı değerlendiren Asil, "Özellikle Alzheimer kaynaklı demans, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Ancak yeni bilimsel veriler, demansın tamamen kaçınılmaz olmadığını gösteriyor. Düzenli fiziksel aktivite, beyin sağlığını koruyarak bu riski azaltabiliyor. Haftada sadece 35 dakika hareket eden bireylerde bile ciddi bir risk azalması görülmesi, bu konuda atılacak adımların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu bulguların, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için büyük önem taşıdığını kaydeden Asil, hareketsiz yaşamın, beyin sağlığı için en büyük tehditlerden biri olduğuna işaret etti.

Çoğu yaşlı bireyin hareketsiz kalmayı tercih ettiğini aktaran Asil, "Oysa bu araştırma gösteriyor ki, günde sadece 5 dakika bile hareket etmek, uzun vadede beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Demans riskini azaltmada fiziksel aktivitenin yanı sıra sağlıklı beslenmenin ve düzenli doktor kontrollerinin de büyük önem taşıdığına değinen Asil, beyin sağlığını korumanın, yaşam kalitesini belirleyen en kritik unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

Asil, demansa yakalanma riskini azaltmak isteyen bireylere," Her gün en az 5-10 dakika hareket etmek, kısa yürüyüşler yapmak bile beyin sağlığını destekleyebilir. Beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmeli. Özellikle Akdeniz tipi beslenme, beyin fonksiyonlarını koruyucu etkilere sahip. Düzenli sağlık kontrolleri de ihmal edilmemeli. Yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi hastalıklar, demans riskini artırabilir. Harekete geçmek için hiçbir zaman geç değil. Küçük adımlarla büyük fark yaratabilirsiniz" tavsiyelerinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.