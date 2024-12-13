Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan "atom maddeleri" çıkardı

Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan "atom maddeleri" çıkardı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:57

Çinli bilim insanları, nadir toprak minerallerinden çeşitli kanser türlerinin tedavisinde etkili olabilecek, atom türü olan yüksek saflıkta kurşun-212 ve bizmut-212 nüklit maddeleri elde etti.

Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan atom maddeleri çıkardı

Xinhua ajansının haberine göre, Güney Çin Üniversitesinden araştırmacılar, nadir toprak minarelerinden, belirli sayıda atom altı proton ve nötron içeren nüklit maddeler çıkardı.

Araştırmacılar, elde ettikleri yüksek saflıkta kurşun-212 ve bizmut-212 nüklit maddelerinin meme, pankreas ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleri için geliştirilen "hedefe yönelik alfa radyonüklid tedavisinde" (TAT) etkili olabileceğini kaydetti.

Atom türlerinden olan nüklitleri, halojenür ortamda ayırmak için etkili ve düşük maliyetli bir yöntem geliştirdiklerini belirten araştırmacılar, söz konusu yöntemin "silika destekli anyon reçinesi" kullanımı içerdiğine de dikkati çekti.

Bu yöntemin geleneksel reçinelerden 6 kat daha hızlı tutunma (adsorpsiyon) sağlayan ve kısa ömürlü nüklitlerin izole edilmesinde önemli etkileri olduğunu kaydeden araştırmacılar, söz konusu gelişmenin Çin'de kritik tıbbi nüklitlerin üretiminde "kendi kendine yeterliliğin sağlanması" açısından önem taşıdığını vurguladı.

Araştırma ekibi, kurşun-212 ve bizmut-212'nin yanı sıra radyum-228, toryum-228 ve radyum-224 nüklitlerinin ayrıştırılması üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Çin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İbrahim Peygamberin Tanrı ‘Arayışı’: Akıl, İstidlal ve İnayet

İbrahim Peygamberin Tanrı ‘Arayışı’: Akıl, İstidlal ve İnayet

İskender Pala’nın kaleminden Mihmandar

İskender Pala'nın kaleminden "Mihmandar"

Gün doğmadan neler doğar

Gün doğmadan neler doğar

Necip Fazıl Kısakürek’in tek romanı: Aynadaki Yalan

Necip Fazıl Kısakürek'in tek romanı: Aynadaki Yalan

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İskender Pala’nın kaleminden Mihmandar

İskender Pala'nın kaleminden "Mihmandar"

Gün doğmadan neler doğar

Gün doğmadan neler doğar

Kaderin muhkem kapanı ya da kendilerini tuzağa düşürenler

Kaderin muhkem kapanı ya da kendilerini tuzağa düşürenler

Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

>