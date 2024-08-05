İstanbul’da hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavan kısmen çöktü

- Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 8 bebek, yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi - Başhekim Doç. Dr. Emin Köse : - "Bebeklerden bir tanesinin, bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde durumunda biraz daha kritikleşme olunca arkadaşlar hem aileye bilgi veriyorlar hem de gerekli müdahaleleri yapıyorlar ama maalesef kaybediliyor"

İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana geldi, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi.

Gece saatlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlı hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki koridorun asma tavanından geçen sıcak su tesisatı patladı.

Asma tavanda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda 8 bebeğin tedavi gördüğü hasta yoğun bakım odalarının zarar görmediği belirlendi.

Buradaki 7 bebek, personel tarafından yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi. Kalan bir bebek, tavandan akan sudan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerince kaldığı odanın penceresinden tahliye edildi.

- "Bunların 3'ü riskli bebekti"

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorunun tavanındaki sıcak su tesisatında sızıntı yaşandığını söyledi.

Burasının hasta odalarıyla ilişkili olmadığını dile getiren Köse, sıcak suyun etkisiyle buhar oluşunca yenidoğan ekibinin 8 bebeği çocuk yoğun bakım ünitesine transfer etmeye başladığını anlattı.

Başhekim Köse, "Bunların 3'ü riskli bebekti. Gün içerisinde bazı tedaviler alan, ara ara iniş çıkışları olan, kaybedilme tehlikesi yüksek olan bebekler... O yüzden zaten bu çocukların aileleri sürekli bilgilendiriliyor. Bebeklerden bir tanesinin bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde -çünkü bu herhangi bir çocuğumuza ya da kuvözüne işte su gelmesi ya da herhangi bir buhardan etkilenme gibi bir durum söz konusu değil- durumunda biraz daha kritikleşme olunca arkadaşlar hem aileye bilgi veriyorlar hem de gerekli müdahaleleri yapıyorlar ama maalesef kaybediliyor." diye konuştu.

Bazı sağlık çalışanlarının suyla ıslandığını ancak herhangi bir yanık durumunun yaşanmadığını kaydeden Köse, suyun çeşmeden akan sıcaklıkta olduğunu belirtti.

- "Çocuklar, kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor"

Doç. Dr. Emin Köse, çalışanların bir bebeği suyun aktığı yerden çıkarmak istememesi nedeniyle itfaiyenin çağrıldığını söyledi.

"Yandaki blok olduğu için bebeği camdan veriyorlar." diyen Köse, şöyle devam etti:

"Yenidoğan ünitesinin camları kapalı yani açılmıyor. O yüzden camı kırmak için itfaiyenin müdahalesi oluyor. Bir tanesi bu şekilde naklediliyor. Çocukların hepsi hemen yan bloktaki çocuk yoğun bakımına transfer ediliyor yani hasta odalarının ne tavanında ne de içerisinde su veya çökme söz konusu değil sadece koridorda olan bir hadise. Zaten çocuklar kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor."

Olay sırasında hastanede olduğunu dile getiren Köse, tavanın tamamının çökmediğini, kısmi bir olayın meydana geldiğini, sızıntı nedeniyle yerde su biriktiğini sözlerine ekledi.