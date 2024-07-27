Günlük hayatı olumsuz etkileyen kalp çarpıntısı tedavi edilmeli

- Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlısu: - "Ritim bozukluğu kalbin performans ve etkinliğini düşüren bir unsurdur. Rahatsızlığın ilerleyen evrelerinde felç gibi çok ciddi sağlık sorunları görülebilir"

Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlısu, kalp çarpıntıları bayılmalara veya kalpte büyümeye neden oluyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, stres, uykusuzluk veya kahve tüketimi gibi etkenlerin yol açtığı kalp çarpıntısı türü, genellikle iyi huylu olurken zamanla hastaların yüzde 80'inde hiçbir tedaviye gerek kalmadan ortadan kayboluyor. Fakat bu çarpıntılar nadiren kalıcıdır ve tedavi gerektiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlısu, kalp ritim bozukluğuna neden olan odağın bulunması sonrası, Radyofrekans (RF) enerji verilerek veya dondurularak hastalıklı yapının ortadan kaldırılması için "Kardiyak Ablasyon" işleminin yapılabileceğini ve hastanın ritim bozukluğuyla ilgilenen bir kardiyolog tarafından değerlendirmesi gerektiğini belirtti

Kardiyak Ablasyon işleminin bazı kalp ritim bozukluklarında kullanıldığı bilgisini paylaşan Tatlısu, böylece kalp ritim bozukluğunun kaynaklandığı dokuların ortadan kaldırılarak hastaların sağlığına kavuşmasının sağladığı bilgisini paylaştı.

Tatlısu, "24 saatlik izlem yapabilen ritim holter ise bizlere çok önemli bilgiler vermekte ve tedavi gerekliliği konusunda yardımcı olmaktadır. Tiroid bozukluğu veya potasyum/magnezyum bozukluğu yok ise ilk seçenek genellikle ritim ilaçlarıdır. Eğer ekstra atım sayısı çok fazla ise anestezi gerektirmeyen ablasyon işleminin yapılması gerekebilir. Bu işlemde ekstra atımlara neden olan bölge tespit edilir ve bu bölge ısıtılarak işlevsiz hale getirilir. İşlem bazen bir saat bile sürmezken bazen de saatlerce sürebilir. İşlemin başarısı ise çarpıntıya neden olan bölgenin nerede olduğu ile direkt ilişkilidir ve başarı genelde yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Erken tanı tedavide başarı oranını artırıyor

Sağlıklı bir kalpte düzenli elektrik sinyalleri sayesinde kalp atış hızının dakikada 60 ila 100 atış arasında olduğuna işaret eden Tatlısu, ritim bozukluğunda, bu elektrik sinyallerinin normalden daha hızlı ve düzensiz olduğunu kaydetti.

Tatlısu, "Bu durum, kalbin üst iki odasının (kulakçık) titremesine neden olur. Ritim bozukluğu kalbin performans ve etkinliğini düşüren bir unsurdur. Rahatsızlığın ilerleyen evrelerinde felç gibi çok ciddi sağlık sorunları görülebilir. İşlem başarısı ritim bozukluğunun türüne göre değişmekte olup, ritim bozukluklarında erken tanıda yüzde 50-70 başarı varken hastalığın ilerleyen döneminde başarı yüzde 30-40'lara kadar düşebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erken tanının tedavi başarısını etkilediğini vurgulayan Tatlısu, "Kardiyak ablasyon işleminde radyasyon kullanılmakla birlikte üç boyutlu haritalama sistemi kullanılarak hiç radyasyon kullanılmadan da ablasyon işlemi yapılabilir. Bu karar hastanın çarpıntısının şekline ve hastanın kişisel özelliklerine göre değişiklik göstermektedir." açıklamalarında bulundu.