Gazze’den çağrı var

Gazze'de 18 Mart'tan bu yana gönüllü hekim olarak çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Türkiye ve dünyadaki meslektaşlarına çağrıda bulunarak "Burada ciddi sağlıkçı, uzman hekim ve tıbbi malzemeye ihtiyaç var.

Gelebilme imkanı olanlar, özellikle travma cerrahisi konusunda uzman hekimler buraya gelip hizmet etmeye, gelemeyenler tıbbi malzeme toplayıp göndermeye çalışsınlar." dedi.

Kamacı, AA muhabirine, Diyarbakır'dan Gazze'ye nasıl gönüllü geldiğine ve Gazze'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'ye Ürdün Rahma Derneği ve Avrupa Filistinli Hekimler Derneğinin organizasyonuyla, 25 kişilik ekiple Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan ulaştıklarını belirten Kamacı, buraya kendisini getiren şeyin hem inancı hem de insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu söyledi.