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SAĞLIK

Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor

Yeni yapılan araştırma, virüslerin daha çok hayvanlardan insanlara değil de insanlardan hayvanlara bulaştığını ortaya koydu.

Araştırma: Virüsler daha çok hayvandan insana değil insandan hayvana bulaşıyor
Yayınlanma Tarihi: 26.3.2024 09:41:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:41

University College London (UCL) bünyesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, virüslerin türler arasındaki sıçramasını incelemek için küresel bir veri tabanı kullandı.

Yaklaşık 12 milyon sekansın olduğu veri tabanından faydalanılan araştırmaya göre, virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği ortaya çıktı.

Araştırma ekibinde yer alan hesaplamalı biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz." ifadesini kullandı.

Tan, buna örnek olarak ise Kovid-19'un, insanlara bulaşmasının ardından çok daha hızlı yayılmasını gösterdi.

Bu bulguya ulaşılmasının nedenini, insan nüfusunun fazla ve dünyanın her yerine yayılmış olmasıyla ilişkilendiren Tan, ekip olarak bu sonucu beklemediklerini ancak "geçmişe bakıldığında mantıklı" olduğunu kaydetti.

Tan, virüslerin insanlardan hayvanlara yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok tür için tehdit oluşturduğunu da vurguladı.

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler Nature Ecology and Evolution University College London Cedric Tan

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