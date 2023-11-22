Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ( ESOGÜ ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Bilge, en iyi tedaviyi görebilmek, gereksiz kullanımının neden olduğu zararlardan korunmak için antibiyotikleri uygun şekilde kullanmanın önemli olduğunu bildirdi.

Bilge, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, antibiyotiklere direncin küresel sağlık ve kalkınma için bir tehdit olduğunu, bu durumun her yıl dünya çapında milyonlarca ölüme yol açtığını belirtti.

Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımının ameliyatlarda ve yoğun bakımlarda, yeni doğan bebeklerin enfeksiyonlarında tedavi güçlüğüne neden olduğunu aktaran Bilge, şöyle devam etti:

"Antibiyotiklerin akıllıca kullanılması en iyi önlemdir. Hasta olduğunuzda en iyi tedaviyi alabilmeniz, gereksiz antibiyotik kullanımının neden olduğu zararlardan kendinizi koruyabilmeniz ve antibiyotik direnciyle mücadele edebilmeniz için antibiyotikleri uygun şekilde kullanmak en doğru yaklaşımdır. Antibiyotik direnci, tüm ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncinin önemli bir nedenidir. Doktorunuz hasta olduğunuzda en iyi tedavinin antibiyotik olduğuna karar verirse ilacınızı önerilen şekilde alın, antibiyotiklerinizi başkalarıyla paylaşmayın, ilacınızı daha sonrasına saklamayın, ilaçları güvenli bir şekilde atmak için eczacınızla konuşun, başkası için reçete edilen antibiyotikleri almayın. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı en iyi tedaviyi almanızı geciktirebilir, sizi daha da hasta edebilir veya yan etkilere neden olabilir."

Bilge, bireylerin antibiyotiğin zararsız olduğunu düşünse de hafif veya şiddetli yan etkilerle karışılabileceklerini vurguladı.

Antibiyotik reçeteleme konusunda doktora güvenilmesi gerektiğine değinen Bilge, "Antibiyotiğe ihtiyacınız varsa yararları genellikle risklerinden daha ağır basar. Antibiyotik kullanmamak için enfeksiyonları önlemek en önemli anahtardır. Kendinizin ve başkalarının hastalanmasını önlemek için ise ellerinizi yıkayın, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın, hasta olduğunuzda evde kalın, yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının, soğuk algınlığı veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçının, maske takın ve grip aşısı gibi önerilen aşıları yaptırın." ifadesini kullandı.