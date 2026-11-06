Bursa Devlet Tiyatrosu, ünlü yazar İskender Pala'nın kaleme aldığı "Kan ve Sultan" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi. Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Zafer Kayaokay'ın yönetmenliğinde sahnelenen eser, 3. Selim döneminin sanatla yoğrulmuş dünyasını konu alıyor. Tarihin derinliklerinde saklı kalmış hikayelerle geçmişi bugüne taşıyan yapım, dönemin ruhunu ve insan hikayelerini özgün bir anlatımla seyirciyle buluşturuyor.

"Görsel Türk Tarihi" adlı resim müzesinde portrelerin canlanmasıyla başlayan oyun, tarih ve hayalin iç içe geçtiği etkileyici bir kurguya sahip. Sanatın diliyle tarihin belleğini yeniden yorumlayan eser, izleyicileri 3. Selim'in saltanat yıllarına götürerek dönemin sanat anlayışını, toplumsal yapısını ve unutulmuş hikayelerini gözler önüne seriyor. Oyun boyunca portrelerin hayat bulması ve tarihi karakterlerin sahnede canlanması, izleyicilere benzersiz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Prömiyerde sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı. Gösterime Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile çok sayıda sanatsever katıldı. Zamanın ötesine uzanan bu tiyatro yolculuğu, geçmişin izlerini sürmek isteyen tiyatroseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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