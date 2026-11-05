Yunan müziğinin uluslararası alanda tanınan önemli isimlerinden Konstantinos Argiros, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Epifoni ve Sinkron Yönetim işbirliğiyle ATO Congresium'da gerçekleştirilen özel konserde, ünlü Yunanlı sanatçı en sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'ye her gelişinde büyük bir sevgiyle karşılaşan Argiros, Türk müzikseverlere teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz yaz döneminde müzisyen Sıla ile birlikte verdikleri ortak konserin büyük ses getirdiğini hatırlatan Konstantinos Argiros, Türk sanatçılarla yeni işbirliklerine açık olduğunu vurguladı. Çocukluğundan itibaren Türk müziğini dinlediğini ve yakından takip ettiğini belirten sanatçı, Atina'ya döndüğünde yeni projeler ve şarkılar üzerinde çalışmaya başlayacağını açıkladı. Argiros, gelecekte Sıla ile tekrar ortak bir parça çıkarabileceklerini ya da farklı Türk müzisyenlerle bir araya gelebileceklerini ifade ederek dinleyicileri takipte kalmaya davet etti.

Türk ve Yunan müziğindeki benzerliklere dikkat çeken ünlü sanatçı, iki ülkenin müziğinde kesinlikle birleşik parçalar ve ortak tınılar bulunduğunu vurguladı. Tarihin ve geleneklerin derinliklerinde araştırma yapmayı seven Argiros, her iki ülkenin müziğinin de geleneklere dayandığını ve bu yüzden tınıların aynı olduğunu düşündüğünü belirtti. Eski, geleneksel müziklerde arayış yapmayı ve eski nameleri bugünün modern enerjisiyle yeniden harmanlamayı çok sevdiğini söyleyen Argiros, Türkiye'de İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok sanatçıyı dinlediğini ve hayran olduğunu ifade etti.

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