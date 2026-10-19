Dünyanın dört bir yanındaki sanat tutkunları bu hafta festivallerden konserlere, operadan baleye uzanan geniş bir etkinlik yelpazesiyle buluşuyor. İtalya'da 21. Roma Film Festivali 25 Ekim'e kadar devam ederken, Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi olacak. İspanya'da Valladolid Uluslararası Film Festivali (SEMINCI) 23 Ekim'de başlayacak ve 121'i prömiyer olmak üzere 208 film gösterilecek. Kızıldeniz kıyısında 9. El Gouna Film Festivali 23 Ekim'e kadar sürecek ve 224 bin doların üzerinde ödül dağıtılacak. Endonezya'da Jakarta Film Week ise 21-25 Ekim tarihleri arasında "ENCOUNTERS" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Müzik festivalleri de bu hafta yoğun bir programa sahip. Amsterdam'da 30. Amsterdam Dance Event (ADE) 21-25 Ekim'de Jean-Michel Jarre'ın açılış konseriyle başlayacak ve David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren gibi dünyaca ünlü DJ'leri ağırlayacak. Mahmut Orhan da festivalde sahne alacak isimler arasında. İngiltere'nin Brighton şehrinde Mutations Festival 23-24 Ekim'de alternatif müzik sahnesinin yükselen isimlerini bir araya getirecek. New York'ta "Masters of Rock: Volume II" festivali 22-25 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak ve The Kinks, The Who gibi efsanevi grupların üyeleri sahne alacak.

Sahne sanatları alanında da hareketli bir hafta yaşanacak. New York Broadway'de "Wicked", "The Lion King", "Hamilton" gibi dev prodüksiyonlar devam ederken, Billy Crystal'ın tek kişilik şovu "860" 21 Ekim'de Imperial Theatre'da prömiyerini yapacak. Londra West End'de "The Phantom of the Opera" ve "Les Miserables" 19-24 Ekim'de sahnelenecek. Opera ve bale tutkunları için Metropolitan Opera House'ta Giuseppe Verdi'nin "Macbeth" eseri ve Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operası sahnelenirken, Viyana Devlet Operası'nda koreograf John Neumeier'in "Nijinsky" balesinin prömiyeri gerçekleşecek. İtalya'da 26. Verdi Festivali 25 Ekim'e kadar sürecek ve "Messa da Requiem", "Nabucodonosor" ve "Aida" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Pekin'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi'nde Viyana Filarmoni Orkestrası 23 Ekim'de konser verecek. Dubai Opera ise "Gipsy Kings Symphonic" konserini 22 Ekim'de, Nancy Ajram'ı ise 24 Ekim'de ağırlayacak.

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