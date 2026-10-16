Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde, Gürcistanlı virtüöz piyanist Giorgi Gigashvili sahne aldı. Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki orkestra, klasik müziğin en değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Konserde Saint-Saëns'ın "Danse Macabre Op. 40" eseriyle başlayan program, Ravel'in "Piyano Konçertosu G Majör M83" ve Mozart'ın ölümsüz "Senfoni No. 40" eserleriyle devam etti. Gigashvili'nin piyano yorumu ve BBDSO'nun mükemmel eşliği, salonu dolduran müzikseverlere büyüleyici anlar yaşattı.

Gecenin finalinde piyanist Giorgi Gigashvili, şef Cemi'i Can Deliorman ve orkestra üyeleri, ayakta alkışlanan uzun soluklu bir ovasyonla ödüllendirildi. Bursa'nın kültür sanat hayatına damgasını vuran konser, Prof. Hikmet Şimşek'in anısına layık bir sanat şöleni oldu.

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