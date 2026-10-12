Adana Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şarkıcı Kıraç'ın muhteşem konseriyle sona erdi. Merkez Park'ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla 9 Ekim'de başlayan festival, son gününde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kıraç'ın sevilen parçalarını seslendirdiği konsere çok sayıda Adanalı katılım gösterdi. Sanatçının enerjik performansı ve müzikseverlerin coşkulu eşlik etmesiyle Merkez Park adeta bir müzik şölenine dönüştü. Kıraç'ın sahne performansı uzun süre alkışlarla karşılandı.

Festival kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzik grubu ve solistleri de Seyhan Nehri üzerinde kurulan özel sahnede konser verdi. On yıllık bir geleneğe dönüşen Adana Lezzet Festivali, hem gastronomi hem de kültür-sanat etkinlikleriyle şehre renk kattı.

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