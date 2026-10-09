İstanbul, 8-18 Ekim tarihleri arasında Japon kültürünün büyüleyici dünyasına ev sahipliği yapıyor. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtım Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "İstanbul Japan Week 2026", sekizinci kez kapılarını sanatseverlere açarak Türk-Japon kültürel dostluğunu pekiştiriyor. Sanat sergilerinden sinema gösterimlerine, müzik resitallerinden eğitim seminerlerine kadar uzanan zengin program, iki ülke halkı arasındaki karşılıklı anlayışı derinleştirmeyi hedefliyor.

Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, dünya konjonktürünün giderek istikrarsızlaştığı bir dönemde kültürel etkileşimin öneminin daha da arttığını vurguladı. Başkonsolos Iwama, "Uluslararası toplumun barışı ve istikrarı için sadece devletler arası ilişkilerle sınırlı kalmayıp, insanlar arası etkileşim yoluyla karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi daha da önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanarak etkinliğin diplomatik öneminin altını çizdi. Ertuğrul Fırkateyni ile başlayan ve bir asrı aşkın geçmişe sahip Türkiye-Japonya dostluğunun gelecek nesillere aktarılmasında köprü rolü üstlenecek gençlerin destekleneceğini belirten Iwama, 5 Ekim'de resmi olarak açılan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu misyonda önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Etkinlik programı kapsamında sumie sanatçısı Aynur Küçükyalçın'ın "Sumi-No-Kokoro (Mürekkebin Ruhu)" sergisi 8-18 Ekim tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek. Geleneksel Japon mürekkep resmi sanatının inceliklerini yansıtan sergi, Doğu sanatının meditatif ve minimalist yaklaşımını İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Açılış gecesinde piyanist Maya Asano'nun "Japonya'dan Mektuplar" başlıklı resitali büyük ilgi gördü. Asano, Kozaburo Hirai, Tamezo Narita ve Rentaro Taki gibi Japon bestecilerin eserlerinin yanı sıra Debussy, Mozart ve Chopin'den parçalar seslendirerek Doğu ve Batı müziğini harmanlayan bir repertuvar sundu. Türk besteci Fazıl Say'ın "İstanbul'da Bir Kış Sabahı" ve "Kumru Ballad" eserlerine de yer veren konser, kültürler arası müzikal diyaloğun güzel bir örneğini oluşturdu. Beyoğlu Sineması'nda 9-11 Ekim'de düzenlenecek 21. İstanbul Japon Filmleri Festivali ile Japon sinemasının seçkin örnekleri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca 10 Ekim'de Japonya Hükümeti Eğitim Bursu (MEXT) Semineri ve sumie semineri, Japonya'da eğitim görmek isteyen gençlere ve Japon sanatıyla ilgilenenere önemli fırsatlar sunacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.