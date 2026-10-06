Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, sadece tarihi evleriyle değil, ecdat yadigarı camileriyle de dikkat çekiyor. İlçe genelinde 227, Tarihi Çarşı ve merkez bölgede ise 87 caminin bulunduğu Safranbolu'da, ahşap ve taş mimarisinin en güzel örnekleri sergileniyor. Koruma altındaki 32 tarihi cami, dış mimarileri, el işlemeleri, zarif minareleri ve görkemli kubbeleriyle şehrin simgesi haline gelmiş durumda. Her biri farklı mimari özelliklere sahip bu manevi mekanlar, halk arasında anlatılan ilginç yapılış hikayeleriyle de merak uyandırıyor.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, camilerin Türk medeniyeti ve kültüründe edindiği önemli yere dikkat çekti. Bostancı, camilerin sadece ibadet mekanları olmadığını, toplumu bir araya getiren, makam ve mevki farkını ortadan kaldıran müstesna yerler olduğunu vurguladı. Kurtuluş Savaşı döneminde camilerden yapılan vaazlarla halkın vatan savunmasına teşvik edildiğini, 15 Temmuz 2016'da ise camilerden verilen salaların milleti meydanlara çıkardığını hatırlatan Bostancı, bu mekanların toplumun birlik ve beraberliğini temsil ettiğini ifade etti.

Ecdadın gittiği her yere imarı cami merkezli inşa ettiğini belirten Bostancı, kurulan her şehrin merkezine caminin konulduğunu, etrafına hamam ve medrese yapıldığını anlattı. Candaroğulları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden miras kalan Safranbolu'nun kadim kültür ve tarihe sahip olduğunu vurgulayan Bostancı, "Ecdadımız Safranbolu Tarihi Çarşı'da güzel camileri tarihten günümüze miras olarak bize emanet bırakmış. Biz de bugün onları gözbebeğimiz gibi koruyoruz, cemaatle donatmaya çalışıyoruz ve bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde aktarmanın gayretindeyiz" diyerek, bu değerli eserlerin gelecek kuşaklara aslına uygun şekilde aktarılması için gösterilen özeni dile getirdi.

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