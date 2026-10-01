Yetev Sanat Sahne'nin yeni sanat sezonu açılışı, Türk müziği tarihine ışık tutan özel bir programla gerçekleşti. "Musikimizin Köprüleri" başlıklı Müzikli Sohbet etkinliğinde, Prof. Dr. Murat Salim Tokaç'ın moderatörlüğünde usta besteci ve icracı Amir Ateş ile Türk musikisinin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine derin bir sohbet gerçekleştirildi. Konser, söyleşi, konferans ve farklı sanat buluşmalarından oluşan zengin sezon programının ilk etkinliği olan bu özel gece, klasik Türk müziği severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Programın temel teması olan "köprüler" kavramı, Türk musikisinin kuşaklar arası aktarımını sembolize ediyor. Prof. Dr. Tokaç, Türk müziğinde usta-çırak geleneğinin önemini vurgulayarak, genç sanatçıların bu ustaların açtığı yolda nasıl ilerlediğini anlattı. İlk aşamada taklit yoluyla başlayan bu süreç, zamanla sanatçının kendi özgün kimliğini bulmasıyla olgunlaşıyor. Bu bağlamda Amir Ateş ve Emin Ongan'ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin Türk müziği geleneğine sunduğu katkılar detaylı şekilde ele alındı. Cemiyetin 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Özel Ödül'e layık görülmesi, bu köklü kurumun Türk musikisi tarihindeki vazgeçilmez yerini bir kez daha kanıtladı.

Usta sanatçı Amir Ateş'in müzik serüveni, programın en ilgi çekici kısımlarından birini oluşturdu. Müziğe olan yolculuğunun Kanlıca'da aldığı Kur'an-ı Kerim eğitimiyle başladığını belirten Ateş, ardından Kemal Gürses'in meşk halkasında Türk müziğinin inceliklerini öğrendiğini paylaştı. Kemal Batanay, Saadettin Kaynak ve Yesari Asım Arsoy gibi Türk müziğinin거대한 isimlerinden aldığı ilhamı anlatan sanatçı, besteleme yeteneğinin 10-11 yaşlarında takvim yapraklarındaki şiirleri besteleyerek ortaya çıktığını aktardı. Üsküdar'a olan derin bağlılığını 15 farklı şarkıda dile getiren ve vatan-bayrak konulu eserlere özel önem veren Ateş'in besteleri, program boyunca canlı olarak icra edildi. Segah makamındaki "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim", "Yaşıyorsan Gel Şükret" ilahisi, Muhayyer Kürdi makamındaki "Baş Tacım" ve "Üsküdar'ın Güzelliği Dünyaya Bedel" gibi eserler dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Amir Ateş Müzik İlkokulu öğrencilerinin seslendirdiği eserler ve sanatçı Bekir Ünlüataer'in muhayyer makamındaki icrası programı zenginleştirirken, etkinlik katılımcıların muhayyer kürdi makamında "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" şarkısını hep bir ağızdan koro halinde seslendirmesiyle duygusal bir finalle sona erdi.

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