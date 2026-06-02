Dolmabahçe Sarayı’nda Engelli Çocuklar Sergisi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan engelli çocukların çalışmalarının yer aldığı sergi, Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda yarın kapılarını açacak.

Sergide, Türk Hava Yollarının (THY) geri dönüşüm kapsamında temin ettiği tekstil malzemeleri üzerine uygulanan yağlı boya çalışmalarının yanı sıra seramik ve çini atölyelerinde üretilen eserler yer alacak.

Açılış programında, kuruluşta koruma ve bakım altında bulunan engelli çocuklardan oluşan koro da konser verecek.

Sergi, 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

