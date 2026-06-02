Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Dolmabahçe Sarayı'nda Engelli Çocuklar Sergisi

Dolmabahçe Sarayı'nda Engelli Çocuklar Sergisi

Yayınlanma Tarihi: 02.06.2026 08:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı koruma merkezlerinde kalan engelli çocukların sanat atölyelerinde hazırladığı eserler, Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi mekanında sanatseverlerle buluşuyor. Yıl boyunca özel eğitim programları kapsamında üretilen resim, el sanatları ve çeşitli sanat eserleri, prestijli sergide ziyaretçilere sunulacak. Engelli çocukların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını gözler önüne seren bu özel etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı ve sanatın gücünü vurgulamayı hedefliyor.

Dolmabahçe Sarayı’nda Engelli Çocuklar Sergisi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan engelli çocukların çalışmalarının yer aldığı sergi, Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda yarın kapılarını açacak.

Sergide, Türk Hava Yollarının (THY) geri dönüşüm kapsamında temin ettiği tekstil malzemeleri üzerine uygulanan yağlı boya çalışmalarının yanı sıra seramik ve çini atölyelerinde üretilen eserler yer alacak.

Açılış programında, kuruluşta koruma ve bakım altında bulunan engelli çocuklardan oluşan koro da konser verecek.

Sergi, 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türk Hava Yolları Dolmabahçe Sarayı
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kur’an-ı Kerim ışığında ayetlerle uzak durulması gereken insanlar

Kur'an-ı Kerim ışığında ayetlerle uzak durulması gereken insanlar

Evrendeki her zerre Allah’ı CC zikrediyor

Evrendeki her zerre Allah'ı (CC) zikrediyor

İstanbul’da gizemli bir köşk

İstanbul'da gizemli bir köşk

Türk lehçelerinde Haziran

Türk lehçelerinde "Haziran"

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar