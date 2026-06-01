Turizm Tesislerinde Renovasyon ve Dijitalleşme Değer Katıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımcıların eski otellere yönelmesiyle "satın al-yenile-markala-yeniden değerlendir" modeli sektörün hızla büyüyen yatırım yaklaşımlarından biri haline geldi.

OteliniSat.com'un sektörel değerlendirmelerine göre, doğru mimari renovasyon, dijital dönüşüm ve marka entegrasyonu süreçlerinden geçen turizm varlıklarında kısa sürede yüzde 30 ila 200 arasında değer artışları görülebiliyor.

Türkiye'nin turizmdeki küresel konumu, artan yabancı yatırımcı ilgisi ve deneyim odaklı konaklama trendlerinin etkisiyle renovasyon ve yeniden markalama süreçlerinin sektörün öne çıkan yatırım alanları arasında yer alması bekleniyor.

OteliniSat.com da söz konusu dönüşüm sürecinde yatırımcı, marka ve turizm varlıklarını aynı ekosistem içinde buluşturarak, Türkiye turizminin yeni nesil dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor.

- "Artık insanlar sadece konaklayacak bir oda değil, deneyim satın alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OteliniSat.com'un çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Mimar Özgür Özer, otel yatırımının yalnızca gayrimenkul alımından ibaret olmadığını belirtti.

Özer, özellikle son yıllarda wellness, lifestyle ve deneyim odaklı konseptlerin yükselişe geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada hospitality yatırımlarında büyük değer artışı sıfırdan inşa edilen yapılarda değil, doğru lokasyonda bulunan ama eski kalmış otellerin yeniden yorumlanmasında ortaya çıkıyor. Çünkü artık insanlar sadece konaklayacak bir oda değil, deneyim satın alıyor. Bir otelin sadece mobilyalarını değiştirmek renovasyon değildir. Doğru renovasyon, mimari kimliği yeniden oluşturmak, misafir deneyimini baştan tasarlamak, dijital altyapıyı güncellemek ve o yapıyı bugünün yaşam alışkanlıklarına uygun hale getirmektir. İyi tasarlanmış bir dönüşüm süreci, aynı fiziksel varlığın gelirini ve piyasa değerini dramatik biçimde artırabiliyor."

Türkiye'nin özellikle Bodrum, Alaçatı, Kapadokya, Antalya ve İstanbul gibi bölgelerinde ciddi bir dönüşüm potansiyeli bulunduğunu aktaran Özer, eski nesil otellerin yeni nesil yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Özer, birçok eski otelin yanlış işletilmesi nedeniyle düşük değerli göründüğünü vurgulayarak, "Oysa doğru iç mimari yaklaşım, doğru marka dili ve doğru operasyon modeliyle aynı yapı çok daha yüksek gelir üreten bir ürüne dönüşebiliyor. Özellikle butik oteller, wellness retreatler, adults only konseptleri ve lifestyle markalar bu dönüşümün merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

JRO Yatırım ve OteliniSat.com'un geliştirdiği yatırım modelinin söz konusu dönüşüm üzerine kurulu olduğunu belirten Özer, platformun yatırımcıları yalnızca otel alım-satımıyla değil, renovasyon, dijital dönüşüm, marka entegrasyonu ve yeniden konumlandırma süreçleriyle de desteklediğini aktardı.

Özer, böylece turizm varlıklarının statik yapılardan çıkarılarak kısa ve orta vadede yüksek getiri potansiyeli taşıyan dinamik yatırım araçlarına dönüştürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda dünyada 'value-add hospitality investment' modeli hızla büyüdü. Türkiye bu alanda Avrupa'nın en büyük fırsatlarından birini sunuyor. Türkiye'de çok güçlü lokasyonlarda bulunan ancak yenilenmediği için gerçek potansiyeline ulaşamayan yüzlerce tesis bulunuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu yapıların önemli bir kısmı dönüşecek ve bu dönüşüm yalnızca mimari değil, aynı zamanda ekonomik bir yeniden değerleme dalgası yaratacak."

