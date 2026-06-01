Çankırı’da Sarı Düğün Çiçekleri Görsel Şölen Sundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan ve 1700 metre rakımda yer alan Yapraklı Yaylası, her yıl mayıs ayında başlayan düğün çiçeği sezonu ile adeta sarı bir halıya bürünüyor. Yemyeşil yayla arazilerini kaplayan bu muhteşem sarı çiçekler, kilometrelerce uzanan doğal güzelliğiyle ziyaretçilere seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Bölgenin yüksek rakımı ve iklim özellikleri, düğün çiçeklerinin bu denli yoğun ve canlı renklerde açmasını sağlıyor.

Düğün çiçekleri olarak bilinen bu sarı çiçekler, botanik adıyla Ranunculus türüne ait olup, Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen endemik bitkiler arasında yer alıyor. Her yıl mayıs ayının son haftasından itibaren açmaya başlayan çiçekler, haziran ve temmuz ayları boyunca tüm canlılığını koruyor. Özellikle sabah saatlerinde çiy damlalarıyla kaplı çiçekler, güneş ışığında pırıl pırıl parlayarak fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor. Yaylanın temiz havası, serin iklimi ve zengin bitki örtüsü, düğün çiçeklerinin bu kadar yoğun açmasında önemli rol oynuyor.

Yapraklı Yaylası'na gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında yürüyüş yaparak doğayla iç içe keyifli vakit geçiriyor ve bol bol fotoğraf çektiriyor. Sosyal medyada viral olan yayla görüntüleri, özellikle son yıllarda bölgeye olan ilgiyi katbekat artırdı. Başta Ankara, Çankırı ve çevre illerden olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından doğa severler, fotoğraf meraklıları, aileler ve kampçılar yaylaya akın ediyor. Hafta sonları özellikle yoğun olan ziyaretçi trafiği, yerel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

Yerel yönetim ve Yapraklı Belediyesi, yaylanın doğal dokusunu korumak ve sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bölgeye giden yolların bakımı, piknik alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliği konularında hassasiyet gösteriliyor. Ayrıca ziyaretçilerin doğal çiçeklere zarar vermemesi, çöplerini toplaması ve ateş yakmaması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Uzmanlar, düğün çiçeklerinin ekosistem için önemini vurgulayarak, bu doğal güzelliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.