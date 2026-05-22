Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Çanakkale'de "Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi" açıldı

Çanakkale'de "Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi" açıldı

Yayınlanma Tarihi: 22.05.2026 16:10

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, "Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi" ziyarete açıldı.

Çanakkale’de Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi açıldı

Yeni açılan müzenin, alışılan etnografya müzelerinden olmadığını, sadece bölgenin değil dünyanın geçmişini yansıttığını ifade eden Gider, sergideki araçların dönemsel olarak değişeceğini kaydetti.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da Intercity'nin bu müze için ciddi bir maddi kaynak aktardığını söyledi.

Geyikli Belediyesine ait müze binasının, bir turizm rotası oluşturduğunu belirten Oruçoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de bu yatırımı, Çanakkale'nin müzecilik ve turizmi anlamında çok kıymetli bulduklarını dile getirerek, bu müstesna yatırımın Geyikli'yi turizm anlamında canlandıracağına inandıklarını söyledi.

- "Müstesna bir koleksiyon"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da müzeciliğe 15 yıl önce İstanbul'da başladıklarını belirterek, eserlerin kalıcı olmasını ve paylaşılır olmasını sağlamanın önemine değindi.

Uzun yıllardır tarım ile de uğraştıkları için traktörlerin yorgun işçiler olmasını enteresan bulduklarını ifade eden Ak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin değişik yerlerinde özelliği olan hurda traktörler, birkaç yıl boyunca emek harcanarak çalışır hale getirildi. Müstesna bir koleksiyon olarak ortaya çıktı. Bu koleksiyonun sergilenmesi gerektiğine inandık. Bakanlığa başvurduk ve bize müze lisansı verildi. Yanına klasik otomobilleri ekledik. Otomobiller de hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yaklaşık 100 yıllık traktörler var. Bugün tarlaya soksak en az 50 sene çalışacak durumda. Aynı şekilde en eskisi 1927 model otomobiller de var. Bir köşede de yeni teknolojinin geldiği son noktadaki ürünler var. En eski ile en yeniyi yan yana görmek ilginç bir tecrübe olacak."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Geyikli Çanakkale İstanbul Ezine
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. Ömer’in RA yaptığı 10 yenilik

Hz. Ömer’in (RA) yaptığı 10 yenilik

1766 Büyük İstanbul Depremi

1766 Büyük İstanbul Depremi

Modern dönem hastalığı: Kaliforniya Sendromu

Modern dönem hastalığı: Kaliforniya Sendromu

Toprak neyle kirlenir, nasıl kötüleşir?

Toprak neyle kirlenir, nasıl kötüleşir?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan