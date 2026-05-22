Çanakkale'de "Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi" açıldı

Yeni açılan müzenin, alışılan etnografya müzelerinden olmadığını, sadece bölgenin değil dünyanın geçmişini yansıttığını ifade eden Gider, sergideki araçların dönemsel olarak değişeceğini kaydetti.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da Intercity'nin bu müze için ciddi bir maddi kaynak aktardığını söyledi.

Geyikli Belediyesine ait müze binasının, bir turizm rotası oluşturduğunu belirten Oruçoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de bu yatırımı, Çanakkale'nin müzecilik ve turizmi anlamında çok kıymetli bulduklarını dile getirerek, bu müstesna yatırımın Geyikli'yi turizm anlamında canlandıracağına inandıklarını söyledi.

- "Müstesna bir koleksiyon"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da müzeciliğe 15 yıl önce İstanbul'da başladıklarını belirterek, eserlerin kalıcı olmasını ve paylaşılır olmasını sağlamanın önemine değindi.

Uzun yıllardır tarım ile de uğraştıkları için traktörlerin yorgun işçiler olmasını enteresan bulduklarını ifade eden Ak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin değişik yerlerinde özelliği olan hurda traktörler, birkaç yıl boyunca emek harcanarak çalışır hale getirildi. Müstesna bir koleksiyon olarak ortaya çıktı. Bu koleksiyonun sergilenmesi gerektiğine inandık. Bakanlığa başvurduk ve bize müze lisansı verildi. Yanına klasik otomobilleri ekledik. Otomobiller de hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yaklaşık 100 yıllık traktörler var. Bugün tarlaya soksak en az 50 sene çalışacak durumda. Aynı şekilde en eskisi 1927 model otomobiller de var. Bir köşede de yeni teknolojinin geldiği son noktadaki ürünler var. En eski ile en yeniyi yan yana görmek ilginç bir tecrübe olacak."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi.

