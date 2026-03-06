Ukrayna’daki demir yolu çalışanlarının hikayeleri İstanbul’da sanatseverlerle buluştu

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Hollanda ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsoloslukları iş birliğiyle Türkiye'ye getirilen sergi, savaşın başladığı ilk andan itibaren birer kurtarma görevlisine dönüşen Ukraynalı demir yolu çalışanlarının zorlu mücadelesine odaklanıyor.

Hollandalı belgesel yapımcısı ve fotoğrafçı Jelle Krings'in objektifinden yansıyan kareler, bugüne kadar 6,5 milyon sivili güvenli bölgelere ulaştıran 230 bin demir yolu işçisinin hikayesini ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, tarih boyunca demir yollarının savaşta ve barışta hayatı sürdüren kritik unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Sergi, demir yolunun bir ulaşım aracından öte, bir direniş ve umut hattına nasıl dönüştüğünü çarpıcı bir görsel anlatımla ortaya koyuyor. Bu sergiyi raylı ulaşım bölümümüzde ağırlamak, koleksiyonumuzun tarihsel perspektifi ile günümüzün insani gerçekliği arasında güçlü bir bağ kurmamıza imkan tanımakta." ifadelerini kullandı.

- "Savaşın ilk üç buçuk yılını demir yolu işçileriyle geçirdim"

Hayatta kalmak için hareket halindeki bir ulusun portresini demir yolu işçilerinin mücadelesi üzerinden anlatan fotoğraf sanatçısı Jelle Krings, serginin hazırlık sürecine ilişkin, "Ukrayna'daki savaşın ilk üç buçuk yılını ülke genelindeki demir yolu işçileri ve aileleriyle geçirdim. Onların öyküsünü Türkiye'ye getirmek gerçek bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ise savaşın başlangıcından bu yana sivil ulaşım ve insani lojistik açısından hayati rol üstlenen demir yolu çalışanlarının mücadelesinin, Ukraynalıların cesaretini ve zorlu koşullar altında süren direncini ortaya koyduğunu kaydetti.

Savaşın insani boyutuna ayna tutan "Iron People" sergisi, 22 Mart'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nin Tersane Binası'nda ziyaret edilebilecek.

