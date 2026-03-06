Ahmet Özhan Külliye’de Ramazan Konseri Verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Ramazan ayının manevi atmosferini Türk tasavvuf musikisinin en seçkin eserleriyle taçlandıran muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel programda, Türk sanat müziğinin duayen ismi Ahmet Özhan sahne aldı ve dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Ahmet Özhan'a sahnede eşlik ettiği konserde, Türk musikisinin farklı dönemlerine ve makamlarına ait eserler titizlikle seçilerek seslendirildi. Klasik Türk müziğinin köklü geleneğini yansıtan bu eserler, Ramazan ayının bereketli günlerinde dinleyicilere hem manevi hem de kültürel bir zenginlik sundu. Konserde, tasavvuf musikisinin derinlikli yapısı ve Ahmet Özhan'ın yorumlama ustalığı bir araya gelerek eşsiz bir armoni oluşturdu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin görkemli atmosferi, konserin etkisini bir kat daha artırdı. Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleşen etkinlik, yoğun katılımla karşılandı ve müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Ahmet Özhan'ın yıllara dayanan tecrübesi ve sanatsal birikimi, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun ustalıklı icrasıyla birleşerek dinleyicilere zamanda yolculuk yaptırdı.

"Külliye'de Ramazan" programı, Türk kültür ve sanat mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, hem geleneksel Türk müziğinin yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de Ramazan ayının manevi değerlerini sanatla buluşturarak toplumsal hafızada kalıcı izler bırakıyor. Konserin ardından katılımcılar, bu özel gecenin etkisinde kalarak Külliye'den ayrıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.