Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor

Yayınlanma Tarihi: 04.03.2026 09:31

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Külliye'de Ramazan programı kapsamında vatandaşlar bilim şenlikleri, interaktif sergiler ve özel müzikallerle dolu bir deneyim yaşıyor. Ramazan ayının manevi atmosferini bilim ve sanatla buluşturan etkinlikler, her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Külliye bahçelerinde kurulan çadırlarda bilim gösterileri, planetaryum gösterimleri ve çocuklara yönelik eğitici aktiviteler düzenleniyor. Akşam saatlerinde ise sahne alan müzikaller ve kültürel programlar büyük beğeni topluyor. Ailece katılım sağlanabilen etkinlikler tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında çocuklar için hazırlanan "Aslan Müzikali" izleyiciyle buluşurken, çocuklar sahnede dans ederek şarkılara eşlik etti.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya Bilim Merkezi tarafından kurulan alanda, bilim ve teknoloji temalı uygulamalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Oyun alanları, interaktif sergi bölümleri ve atölye çalışmalarıyla tasarlanan bölümde çocuklar için geniş bir LEGO alanı oluşturuldu. Masalara oturarak kendi tasarımlarını yapan çocuklar, farklı deney düzeneklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Uzay temalı stantlarda bilgi aktarımı yapılırken, "Teleskobun Serüveni", "Vücudumuzdaki Makineler", "Fiziğin İzinde" ve "Basit Makineler" bölümlerinde temel bilim konularına ilişkin interaktif içerikler sunuldu.

Ayrıca etkinlik alanındaki "Festman" isimli robot, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

