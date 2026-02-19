İslam Medeniyetleri Müzesi Ramazan Saatleri Değişti

Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yer alan müze, ramazan boyunca salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri 10.00-23.00 saatlerinde gezilebilecek.

İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini 15 tematik bölüm ve 700'e yakın eserle sanatseverlerin beğenisine sunan müze, cuma ve cumartesi ise 10.00-24.00 saatlerinde açık olacak.

Pazartesi ziyarete kapalı müzede, Mahmel-i Şerif, Hazreti Muhammed'e atfedilen objeler, Şam evrakı, Kur'an-ı Kerimler, kaftanlar, tılsımlı gömlekler ile çini ve hat sanatının nadide örnekleri, öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan videolar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen müzedeki "Kubbe" ve "Ab-ı Hayat" enstalasyonları ise ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Toplam 10 bin 175 metrekareye yayılan 2 katlı müze alanında, uluslararası niteliklere sahip konferans salonu, çok amaçlı salon, geleneksel sanatlar için atölyeler ve sanat galerisi de bulunuyor.

