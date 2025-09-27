Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi

Yayınlanma Tarihi: 27.09.2025 11:30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrası’nın Romeo ve Juliet eserini izledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Ersoy, gösterim sonunda Bolşoy Bale Topluluğu sanatçılarına çiçek takdiminde bulundu.

Festival programının prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan dünyaca ünlü topluluk, İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet" eserine Bolşoy Orkestrası eşlik etti.

Orkestrayı ise uluslararası üne sahip orkestra şefi Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu'nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

Gösteride "Juliet" rolünde Bolşoy'un baş balerini Svetlana Zakharova'nın yanı sıra Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova sahne aldı.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanının İstanbul'a geldiği turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. İzleyicilere Moskova'daki atmosferin tüm görkemiyle aktarılması amaçlandı.

Bolşoy Balesi'nin tarihi 1776'ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich'in koreografileri, Galina Ulanova ve Maya Plisetskaya gibi dönemin usta isimleriyle Bolşoy, bugün hala dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden "Romeo ve Juliet"i, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Bolşoy Bale ve Orkestrası İstanbul İstanbul Kültür Yolu Festivali Atatürk Kültür Merkezi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İçinizdeki çocukla barışın

İçinizdeki çocukla barışın

Denizcilik tarihimizin dönüm noktası: Preveze Zaferi

Denizcilik tarihimizin dönüm noktası: Preveze Zaferi

Türkmen kanadı: Ahal Teke

Türkmen kanadı: Ahal Teke

İslam’a göre insan hakları

İslam'a göre insan hakları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

>