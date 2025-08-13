18. İstanbul Bienalinin ilk ayağına katılacak sanatçılar belli oldu

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Christine Tohme küratörlüğünde düzenlenen "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı bienalin ilk ayağında 8 farklı mekanda, 30'u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri sergilenecek.

Bienal, 2025'ten 2027'ye yayılan üç ayaklı bir yapıya sahip olup, 20 Eylül-23 Kasım arasında ziyaret edilebilecek ilk ayağı, "kendini koruma" ve "gelecek olasılıkları" temaları etrafında kurgulanıyor.

Bienal kapsamında İstanbul'un Beyoğlu-Karaköy hattında 8 farklı mekanda 47 sanatçının eserleri izleyicilerle buluşacak. Açılış haftasında canlı performanslar, film gösterimleri ve DJ setleri içeren bir kamusal program da sunulacak.

Haig Aivazian, Abdullah Al Saadi, Ana Alenso, Willy Aractingi, Karimah Ashadu, Mona Benyamin, Chen Ching-Yuan, Ian Davis, Nolan Oswald Dennis, İpek Duben, Celina Eceiza, Ali Eyal, Eva Fabregas, Simone Fattal, Lou Fauroux, Pelagie Gbaguidi, Lungiswa Gqunta, Rafik Greiss, Ola Hassanain, Doruntina Kastrati, Jasleen Kaur, Şafak Şule Kemancı, Kongkee, Seta Manoukian, Mona Marzouk, Merve Mepa, Valentin Noujaim, Claudia Pages Rabal, Pilar Quinteros, Khalil Rabah, Jagdeep Raina, Marwan Rechmaoui, Naomi Rincon-Gallardo, Riar Rizaldi, Lara Saab, Sara Sadik, Stephanie Saade, Sohail Salem, Elif Saydam, Selma Selman, Natasha Tontey, Sevil Tunaboylu, Vaskos, Ana Vaz, Dilek Winchester, Akram Zaatari ve Ayman Zedani 18. İstanbul Bienali'nin ilk ayağına katılan sanatçılar arasında yer alacak.

