Xanthos ve Patara antik kentinde inceleme

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:43

Vali Hulusi Şahin, Xanthos ve Patara antik kentlerinde incelemelerde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesindeki Xanthos ve Patara antik kentlerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Şahin, Xanthos ve Patara antik kentlerindeki arkeolojik alanlarda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı heyetinden bilgi aldı.

Müze haline getirilmesi hedeflenen telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapılarıyla ilgili incelemelerde bulunan Vali Şahin, restorasyonu tamamlanan 2 bin yıllık deniz fenerini de gezdi.

