Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

"Death Becomes Her" adlı 1992 yapımı kült filmden aynı adla uyarlanan müzikal, New York'ta Lunt-Fontanne Theatre'da sahnelenecek.

Darren Criss ve Helen J. Shen'in başrollerini paylaştığı Kore-İngiliz müzikal komedisi "Maybe Happy Ending" Belasco Theatre'da, Küba müziğinin efsanevi grubunun hikayesini anlatan "Buena Vista Social Club" müzikali ise Gerald Schoenfeld Theatre'da 31 Mayıs'a kadar izlenebilecek.

"Mula Pala-Pala Mula" adlı sergi, Endonezya Cakarta'daki ISA Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Endonezya'nın kültürel mirasını yansıtan eserlere yer verilen sergi, 30 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Andy Warhol'un ilham perisi Candy Darling'e adanan "Pieces of Candy" sergisi, 31 Mayıs'a kadar New York Life Gallery'de ziyaret edilebilir.

- Film Festivalleri

Bali Uluslararası Film Festivali olarak da bilinen "Balinale" 1 Haziran'da Endonezya'da başlayacak. Endonezyalı film yapımcılarına küresel bir izleyici kitlesi sağlamayı ve yabancı film yapımcılarının filmlerinde Endonezya'yı kullanmasını teşvik etmeyi hedefleyen festival, 7 Haziran'a kadar devam edecek.

Sinema kulübü olarak 2009'da kurulan ve kısa sürede Hollanda'nın en büyük uluslararası kısa film festivallerinden biri haline gelen "Leiden Shorts" 30 Mayıs-3 Haziran'da Leiden şehrinde sanatseverlerle buluşacak.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen uluslararası belgesel film festivali "Beldocs", yarın sona erecek. Dört kategoride düzenlenen festivalin "Odaktaki Ülke" bölümünde ise bu yıl Polonya yer alıyor.

Belgesel, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı, Avrupa'nın en eski festivallerinden biri olan "Krakow Film Festivali" Polonya'nın Krakow şehrinde başladı. 1998'den beri "Ejderhaların Ejderhası" adlı uluslararası yaşam boyu başarı ödülü verilen festival, 1 Haziran'da sona erecek.

- Konserler

Dünyaca ünlü Arnavut şarkıcı Dua Lipa, yarın ve 28 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag, 31 Mayıs ve 1 Haziran'da ise Almanya'nın Münih şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Johann Strauss Orkestrasının kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu, 31 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da sanatseverlerle buluşacak.

Billie Eilish, 29-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln, 1 Haziran'da da Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde sahne alacak.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran 30-31 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'te dinleyiciyle buluşacak.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'da, 30-31 Mayıs'ta ise İspanya'nın başkenti Madrid'te hayranlarıyla bir araya gelecek.

Rock müzik grubu Iron Maiden, yarın ve 28 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte, 31 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

- ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona giriyor.

Jonathan Entwistle'ın yönettiği ve Rob Lieber'ın kaleme aldığı "Karate Kid: Legends" 30 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. "Karate Kid" serisinin altıncı filmi olan yapımda başrolleri Ben Wang, Jackie Chan ve Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Wyatt Oleff ve Ming-Na Wen paylaşıyor.

Danny ve Michael Philippou'nun yönettiği, Danny Philippou ile Bill Hinzman'ın yazdığı korku filmi "Bring Her Back", Camille Rutherford, Charlie Anson, Pablo Pauly ve Liz Crowther gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Fransız romantik komedi filmi "Jane Austen Wrecked My Life" ve Pascal Atuma'nın yönettiği, Nancy Isime, Mike Gallant, Sarahlynn Millington'un rol aldığı "Imported Wives" 30 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

ABD'de ayrıca "Detective Kien: The Headless Horror" filmi 29 Mayıs'ta, "Tim Travers and the Time Traveler's Paradox" filmi ise 30 Mayıs'ta vizyonda olacak.

