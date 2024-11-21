İllüstrasyon ve telif hakları alanında faaliyet gösteren Kovan Ajans tarafından bu yıl ilki düzenlenen "İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali" başladı.

Kovan Ajanstan yapılan açıklamaya göre, çocuk edebiyatı alanında çalışan profesyonellere ve alana ilgi duyanlara yönelik festivalin uluslararası konukları arasında Susanna Isern, Rocio Bonilla ve Julie Völk yer alıyor.

Festivalin uluslararası katılımcı seçiminde, Kovan Ajans aracılığıyla Türkçe hakları satılan kitapların yazar ve illüstratörleri davet edilerek, aradaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kovan Ajans kurucularından Beste Bal, "Konuk yazarlarımız, yayıncılarıyla, okurlarıyla, diğer yazarlar ve illüstratörlerle festivalde tanışma fırsatı bulacak. Kitapçılar ziyaret edecek ve şehrin atmosferinden ilham alacaklar. Belki de bir sonraki kitaplarının ilhamı buradan gelir. Bunun hepimize ve sektöre katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gamze Erentürk ise festivalin yıllık bir etkinlik haline gelmesini ve çocuk edebiyatına odaklanan önde gelen festivallerden biri olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

"Çocuklar İçin Üretmek" ana ekseninde belirlenen festivalde, yazar Susanna Isern "Çocuklar İçin Yazmak", yazar ve illüstratör Rocio Bonilla "Çocuklar İçin Çizmek", yazar ve illüstratör Julie Völk ise "Sessiz Kitapların Dünyasına Yolculuk" başlıklı söyleşiye katılımcılarla buluşurken, üç konuğun bir araya geleceği "Dünyanın Farklı Köşelerine Ulaşan Kitaplar: Çocuk Edebiyatında Sınırları Aşmak" panel ise 23 Kasım'da Beyoğlu Community Hub'da yapılacak.

- Dijital çocuk edebiyatı yayıncılığı ve çocuk dergiciliği dünyasına odaklanılacak

Çocuk edebiyatını farklı yönleriyle ele almanın önemini vurgulamak ve bunun görünürlüğünü sağlamak için özellikle dijital çocuk edebiyatı yayıncılığı ve çocuk dergiciliği dünyasına festival programında yer verilecek.

Türkiye merkezli altı dilde yayımladığı çocuk edebiyatı eserleriyle tanınan ve kendi içeriklerini de üreten Kidly platformu, festivalde "Dijital Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı" oturumunda deneyimlerini paylaştı.

İki aylık periyotlarla iki dilde yayıncılık yapan Araştırmacı Çocuk Dergisi ekibi ise "Çocuk Dergiciliği Dünyası" oturumunda bir derginin oluşumunun tüm aşamalarını ve çocuk edebiyatı ekosisteminde dergiciliğin nasıl yer aldığını anlatacak.

"Minik Okurlar için Çeviri Sanatı: Kelimelerin Ötesine Geçmek" başlıklı söyleşide, farklı dillerden çeviriler yapan Mehmet Erkurt ve Olcay Mağden, Sema Ateş'in moderatörlüğünde çocuklar için çeviri yapmayı farklı açılardan ele alınacak.

Kovan Ajans, "Sanatçılar için Ajans Desteği ve Temsil" söyleşisinde bir illüstrasyon ajansının nasıl çalıştığını anlatırken, festival kapanış etkinliği ise Kidly plartformu, Araştırmacı Çocuk Dergisi, Nobel Çocuk ve Kovan Ajans'tan profesyonellerin katılacağı portfolyo değerlendirme oturumu olacak.

Community Hub Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinlikler çocuklara değil, profesyonellere yönelik olacak. 23 Kasım'da sona erecek festival programına "www.kovanagency.com" adresinden ve festivalinden sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.