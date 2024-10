- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin : - "RTÜK olarak, dijital medya okuryazarlığı ve dijital sanat alanlarında toplumun her kesimini bilgilendiren ve kendilerine medya platformları üzerinden yapılan bilinçlendirme çalışmalarına her alanda devam edeceğimizi belirtiyoruz"

İtalya'nın başkenti Roma'da Uluslararası Dijital Medya Okuryazarlığı ve Dijital Sanat Atölyesi düzenlendi.

Roma'da Azerbaycan İtalya Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan Roma Büyükelçiliği ve İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin (IDAF) katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, dijital sanat sergisinin açılışı da yapıldı.

Sergide, IDAF tarafından hazırlanan 20 kadar dijital sanat eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin açılışına katılan ve sergiyi gezen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, "Dijital dünyanın hızla evrildiği bu çağda, dijital medya okuryazarlığı ve dijital sanat, bireylerin hem yaratıcı hem de eleştirel bakış açısını geliştiren iki önemli kavram olarak ön plana çıkmaktadır." dedi.

Dijital medya okuryazarlığının, sadece doğru bilgiye ulaşmak ve dezenformasyonla mücadele etmek için değil, aynı zamanda etik ve sorumlu bir medya kullanımı açısından da hayati bir öneme sahip olduğunu anlatan Şahin, "RTÜK olarak, bu farkındalığı artırmak için çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlemekte, bu çerçevede, toplumda bilinçli medya tüketimini teşvik eden birçok girişimde bulunuyoruz." diye konuştu.

Dijital sanat, teknolojinin sağladığı araçlarla sanatın ifade biçimlerinde bir devrim yaptıklarına işaret eden Şahin, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojilerin sanat deneyimine yeni bir bakış açısı getirdiğini ve artık bir sanat eserine sadece bakılmakla kalınmadığını, aynı zamanda onunla etkileşime geçilebildiğini söyledi.

Dijital medya okuryazarlığı ile dijital sanatın, bireylerin hem yaratıcı hem de eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK olarak, dijital medya okuryazarlığı ve dijital sanat alanlarında toplumun her kesimini bilgilendiren ve kendilerine medya platformları üzerinden yapılan bilinçlendirme çalışmalarına her alanda devam edeceğimizi belirtir, çünkü medya ve sanat, sadece kültürel üretim ve tüketim mekanizmaları değil; aynı zamanda toplumların demokratikleşmesi ve gelişmesi için bir etken olduğunu düşünür, bundan sonraki süreçte çalışmalarımızın bu yönde olacağını belirtmek isterim."

Etkinliğin ev sahibi Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov da açılış konuşmasında, "İlginç bir sergi. Azerbaycan ve Türkiye'den çok yetenekli bir sanatçı olan Nabat Garakhanova'nın hazırladığı bir sergi. Bu akşam burada görecekleriniz; sanat, yapay zeka sanatı, kültür ve gelecekle ilgili. Burada gördüğünüz eserler, Azerbaycan kültüründendir. Minyatürler ve Azerbaycan'ın ikonik yerlerden görseller var. Aynı zamanda yapay zekayla yapılmış eserleri göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sergiyi düzenleyen IDAF Direktörü Dr. Nabat Garakhanova da AA muhabirine, dijital sanatın geleceğin sanatı olduğunu belirtti.

Garakhanova, 2025'te 5. yıllarını kutlayacaklarını dile getirerek, "Biz aslında dijital sanatta hem gençlerin hem dijital okur yazarlıkla birleştirerek A'dan Z'ye, 7'den 70'e kadar herkesin bunu deneyimlemesini sağlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Garakhanova, İstanbul Dijital Sanat Festivali çerçevesinde kentlerde bu tür sergiler açtıklarını ve hem Türk gençlerinin hem de beraber geliştirdikleri yapay zeka sanatçılarının eserlerini sergilediklerini kaydetti.

IDAF Sanat Yönetmeni Esra Öztürk de İstanbul Dijital Sanat Festivali olarak her yıl büyüdüklerini dile getirerek, "Her yıl yeni ve farklı teknolojilere yer veriyoruz. Genel olarak teknoloji ve sanatın birleşiminde yine bilimin de dahil olduğu eserler sergiliyoruz. Her yıl günden güne hem festivalimizi geliştiriyoruz, yeni sanatçılar ekleyerek festivalin büyümesini sağlıyoruz." dedi.