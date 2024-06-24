Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyısı piknik alanı, kumsalı ise plaj olarak kullanılan, yaz boyunca yoğunluk yaşanan Phaselis Antik Kenti'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısı arttı. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, doğal güzellikleri kadar kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.