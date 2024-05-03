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KÜLTÜR SANAT

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda restorasyon tamamlandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nda restorasyon tamamlandı
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2024 11:47:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:47

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen 800 yıllık tarihi Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın açılışı, 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemi bağlantısı yapacağı programla gerçekleştirecek.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, restorasyon sürecini yakından takip ettiği Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda incelemede bulundu.

Titiz ve kapsamlı yürütülen restorasyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ifade eden Şimşek, "Bu eşsiz eserin yeniden ayağa kaldırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen mühendisinden işçisine tüm çalışanlara ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

2015 yılında restorasyonuna başlanılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda çatı değişimi, lazer temizleme, enjeksiyon sistemi, güçlendirme çalışması gibi işlemler gerçekleştirildi.

Caminin etrafında bulunan 190 bina kamulaştırılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

- Anadolu'nun El Hamra'sı

Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde Hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Camii 1280 metrekare, caminin bitişiğinde Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alanda bulunuyor.

İnanç ve tarih turizmi açısından önemli bir eser olarak gösterilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, mimari üslubuyla dikkati çekiyor. İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim adamlarınca ''Anadolu'nun El Hamra'sı'' olarak görülen eser, mimari yapısı ile başta sanat tarihçileri olmak üzere mimar ve mühendisleri etkiliyor.

Darüşşifa taç kapısı, caminin kuzey ve batı taç kapısı ile Şah Mahfili taç kapısının her biri birbirinden farklı eşsiz bezemeleri ile göz kamaştırıyor.

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