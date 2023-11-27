Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünce "Yunus'un İzinde" şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi

Saraybosna YEE tarafından organize edilen program, Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Yunus Emre'nin şiirlerini seslendiren Serdar Tuncer, kıssalar ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarından anekdotlar da paylaştı.

Bosna Hersekli sanatçı Zejd Soto da "Aşkın Aldı Benden Beni", "Gönüller Yapmaya Geldim", "Bir Kez Gönül Yıktın ise", "Miskinlikte Buldular", "Hak Çalabım Hak Çalabım", "Gel Gör Beni" gibi Yunus Emre'nin dünya görüşünün derinliğini yansıtan eserlerini seslendirdi.

Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Tuncer, Yunus Emre'nin şiirini, çağrısını, muhabbetini, felsefesini dünyanın dört bir yanına taşımak istediklerini söyledi.

Balkanlar'ı, "bırakıp dönmek zorunda kaldığımız" topraklar olarak tanımlayan Serdar Tuncer, şöyle konuştu:

"Dünya öyle bir süreçten geçiyor ki işte gözler önünde 5 binin üstünde çocuk, 12 binin üstünde insan 2 ay gibi bir zaman diliminde öldürüldü ve modern, vahşi, kapitalist, dünya sessiz seyrediyor. Vicdan sahibi insanların hangi dinden olursa olsun ayağa kalkışını saymazsak dünya milletleri seyrediyor. Böylesi bir zamanda da Yunus'un çağrısına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz' sadece şu dörtlüğü anlasak, anlatsak zannediyorum dünyada pek çok şey farklılaşır. Biz dünyanın dört bir tarafına Yunus'un sekiz asır evvel yaptığı ama hala taze olan aşk ve muhabbet çağrısını taşımaya gayret ediyoruz. Bahanemiz biraz şiir oluyor, biraz güzel ilahiler oluyor, biraz sohbet oluyor. Dünya, Yunus nefesine eriştikçe güzel bir yer olacak."

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman da program kapsamında ayrıca düzenledikleri Türkçe kurslarına katılan kursiyerlere sertifikalarını da teslim ettiklerini söyledi.

Yaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında organize ettikleri resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de hediyelerini verdiklerini belirterek "130'a yakın öğrencimiz Türkçe kurslarını başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazandılar." dedi.