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KÜLTÜR SANAT

Kayseri Gastronomi Günleri başladı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de, 3 gün sürecek Gastronomi Günleri etkinliği başladı.

Kayseri Gastronomi Günleri başladı
Yayınlanma Tarihi: 27.10.2023 16:54:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 16:48

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri mutfağı olmadan Türk mutfağından bahsetmenin zor olduğunu söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da kentin mutfağının zenginliğine dikkati çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ticaret ve sanayi şehri Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişe sahip mutfağıyla da ön plana çıktığını vurguladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek Gastronomi Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar, kadın kooperatifleri için kurulan stantları gezerek, yemeklerin tadına baktı. Etkinlikte ünlü şefler, çeşitli yemekler pişirerek katılımcılara ikram etti.

Etkinlik kapsamında gençlerin, ev kadınlarının katıldığı yemek yarışmaları düzenlendi. Gastronomi Günleri, pazar günü sona erecek.

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Etiketler Kayseri Üniversitesi Şaban Çopuroğlu Kurtuluş Karamustafa Türk Kayseri

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