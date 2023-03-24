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KÜLTÜR SANAT

Edirne'de atık ahşap malzemeler kullanılarak hazırlanan heykeller sergilendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ferit Yazıcı'nın, atık malzemelerden hazırladığı Nihil Glorificatum (Yüceltilmiş hiçlik) isimli heykel sergisi açıldı.

Edirne’de atık ahşap malzemeler kullanılarak hazırlanan heykeller sergilendi
Yayınlanma Tarihi: 24.3.2023 15:16:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 15:29

Güzel Sanatlar Fakültesinin Karaağaç'taki Tarihi Gar Binası Fuaye Salonu'nda serginin açılışında konuşan Yazıcı, sergide yer alan 21 eserin büyük bölümünü atık malzemelerden yaptığını söyledi.

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Bir kereste fabrikasından topladığı atık parçalarla çalışmalarını hazırladığını belirten Yazıcı, "Nihil Glorificatum, Latince bir tabir ve 'Yüceltilmiş hiçlik' anlamına geliyor. Ben aslında hiç olarak sayılan malzemeyi tekrar ele alıp yüceltmeye çalıştım. Ne kadar başarılı olduğumu takdirlerinize bırakıyorum. Bazı heykellerde eleştirel yaklaşımlar da görebilirsiniz ama büyük bir kısmını gündelik hayatta beni etkileyen konular etrafında yapmaya gayret ettim." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sanat etkinliklerine uzun süre ara verdiklerini söyledi.

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Bu zorlu sürecin sanatın insanları iyileştirici yönüyle atlatılacağını belirten Tüzün, "Ferit Hocamızın sergisinde çok etkili eserler var. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi 19 Nisan'a kadar görülebilecek.

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Etiketler Edirne Trakya Üniversitesi Melihat Tüzün Kahramanmaraş Karaağaç Güzel Sanatlar Fakültesi Ferit Hocam Güzel Sanatlar

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