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KÜLTÜR SANAT

Ankara Kalesi altındaki sığınak müze olacak

Ankara Kalesi'nin altında, İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla inşa edilen sığınak, Altındağ Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülüyor.

Ankara Kalesi altındaki sığınak müze olacak
Yayınlanma Tarihi: 9.12.2022 09:23:44 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:23

Ankara Kalesi'nin altında, İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla inşa edilen sığınak, Altındağ Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülüyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kültür ve turizm alanında hizmet vermesi için çalışmalarına başlanan ve müzeye dönüştürülmesi planlanan sığınağı basın mensuplarına tanıttı.

Kale altı sığınağının, İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edildiğini belirten Balcı, "Sığınak, resmi belgelerde geçtiği şekliyle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılmış ancak hiç kullanılmamış." dedi.

Balcı, kale altı sığınağının, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliğine tahsis edildiğini, her zaman hazır halde tutulduğunu ancak hiçbir zaman aktif olarak kullanılmadığını söyledi.

Sığınağın doğal yapısı korunacak

İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde sığınağın, Altındağ Belediyesine tahsis edildiğini hatırlatan Balcı, imza sürecinden bugüne kadar proje çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Asım Balcı, sığınağın doğal yapısını bozmadan halkın ziyaretine açmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İçerisi yaklaşık 1200 metrekarelik kapalı bir alan. Odalar, salonlar, revir olarak düşünülmüş alanlar, yemekhane olan kısımlar ve lavabolar var. Kısa süreli olarak 3 bin 600 kişinin, uzun süreli olarak da bin 200 kişinin kalabileceği şekilde tasarlanmış. Havalandırması, jeneratörü, ısıtma ve soğutma sistemi ve içme suyu mekanizmalarıyla o zamanki teknoloji ile güzel bir şekilde tasarlanmış bir yapı. Şu anda da biz burayı bir müze haline dönüştürerek, Ankaralıların kullanımına açmayı planlıyoruz."



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Etiketler ikinci dünya savaşı Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara Kalesi İçişleri Bakanlığı

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