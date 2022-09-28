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KÜLTÜR SANAT

Tunceli'de kırık halde bulunan 500 yıllık mezar taşları onarılıp korumaya alındı

Yayınlanma Tarihi: 28.9.2022 12:03:25 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 12:03
Tunceli’de kırık halde bulunan 500 yıllık mezar taşları onarılıp korumaya alındı

Tunceli'de tahrip olmuş halde bulunan koç başlı 2 mezar taşı, restore edilerek korunmak üzere müzenin deposuna konuldu.

Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki kültürel ve tarihi eserlerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, yüzey araştırmalarıyla bölgedeki kültür varlıklarının yerini tespit ediyor.

Kentte bir vatandaş tarafından kırık halde bulunup müzeye getirilen koç başlı 2 mezar taşı da arkeolog Özgür Şahin ve restoratör Ümit Demirtaş'ın çalışmasıyla onarıldı. Kırık parçaları özel yapıştırıcılarla birleştirilen yaklaşık 500 yıllık mezar taşları, korunup gelecek kuşaklara aktarılmak üzere müzenin deposuna kaldırıldı.

Müze Müdürü Kenan Öncel, son yıllarda vatandaşların müzeye çeşitli eserler bağışlandığını söyledi. Müzeye getirilen her eserin bakım ve onarımını özenle yaptıklarını ifade eden Öncel, "Buradaki amacımız eserlerimizi daha iyi koruyup gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek." dedi.

Restoratör Ümit Demirtaş da yıpranmış ya da tahrip olmuş eserlere orijinal halini bozmadan müdahale ettiklerini ve çalışmalarda yumuşak uçlu plastik fırçalar kullandıklarını anlattı.

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Etiketler Tunceli Tunceli Müzesi kazı çalışması 500 Yıllık

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