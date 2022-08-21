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KÜLTÜR SANAT

Aydın’da “Mezopotamya’da inci ticareti” konuşuldu

Yayınlanma Tarihi: 22.8.2022 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 13:22
Aydın’da “Mezopotamya’da inci ticareti” konuşuldu

Doğanın insana sunduğu en güzel ve zarif armağanı olan incinin, binlerce yıl önceye dayanan geçmişi ve Mezopotamya bölgesinin inci ticareti, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri’nde anlatıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, doğanın armağanı incinin, binlerce yıl önceye dayanan geçmişi ve Mezopotamya bölgesinin inci ticareti konuşuldu.

İnci hakkında her konuya yer verildi

Söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan Nawal Algeedi, Kleopatra, Sümerler, Hindistan, Perslerle zaman yolculuğu, İnci avcılığı ve avcılarının ilginç mesleki ve sosyal hayatları, İnci avcılarının nasıl yetiştirildiği ve takım çalışmasının kimlerden oluştuğu, körfez ülkelerinin 8 bin yıllık geçmişi ve dünyanın en kıymetli incileri neden Arap Körfezinde bulunduğu, incinin sağlığa ve güzelliğe olan faydaları, Çin, Japon ve Kore İmparatoriçelerinin 3 bin yıllık inciyle gelen güzellik maskeleri ve inci avcılığının halk kültüründeki yeri, doğal inciyle çiftlik incisi ve sahte incinin farkı, Körfez ülkelerinin tarihinde yas ilan edilen "Boğulma Yılı" hikayesi ve bölgenin akıbetini nasıl değiştirdiğini, inci avcılığı sektörünü tekrar canlandırmak için devletler nasıl adımlar atıyor, zorlu eğitimlerden geçen ve insanüstü çabayla zor şartlarda çalışan inci avcılarının olağanüstü çalışmalarıyla ile ilgili bilgi verdi.

📌 Konuşmaların ardından konukların sorularını yanıtlayan Nawal Algeedi'ye, kızı Tuğçe Karaer tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.

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Etiketler Mezopotamya Nawal Al Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği

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