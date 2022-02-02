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KÜLTÜR SANAT

Barış Manço, Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 09:57
Barış Manço, Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı

Usta sanatçı Barış Manço, Kadıköy Belediyesi tarafından vefatının 23. yıl dönümünde düzenlenen "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" konseriyle anıldı.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Kurtalan Ekspres sahne aldı.

Grupta solist olarak Tolga Akyurt, klavyede Bülent Güven, elektro gitarda Cem Yalçın Kaya ve Ahmet Güven, bateride Cihangir Akkuzu yer aldı.

Barış Manço'nun sevilen eserlerinin seslendirdiği konsere konuk olan usta sanatçının eşi Lale Manço, anma konserlerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Oğlu Doğukan Manço ise bugün kendisini telefonla arayan arkadaşının sözlerini aktararak, "Babamın ender, masum, bağlayıcı, geçmişimize götüren, geleceğe bağlayan değerlerinden birisi olduğunu başkasından duymaktan dolayı çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde, seyirciler de şarkılara eşlik etti.

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Etiketler Barış Manço Kurtalan Ekspres Caddebostan Kültür Merkezi

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