Destan- Arketip bizim neyimiz olur?: Lacivert Dergi 84’üncü sayısıyla raflarda

Lacivert Dergi 84’üncü sayısında “Destan- Arketip bizim neyimiz olur?” dosyasıyla raflarda yerini alıyor.

Destan dosyasında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş: Osman gibi tarihi temalı dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımcı Mehmet Bozdağ ile "Bu Destan'ın kahramanı kadın bir savaşçı: Akkız" başlığıyla ATV'nin yayına girmek için gün sayan güçlü bir kadın hikâyesinin işlendiği yeni tarih temalı dizisi Destan'ı konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor. Bir diğer söyleşi ise Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile destanların önemi, halkların üzerindeki tesiri ve bir kahramanın toplum üzerindeki etkisini ele aldığımız "Destan ile gerçek tarih ters orantılıdır" isimli röportaj oluyor.

Ayrıca bu sayıda psikiyatr ve psikoterapist M. Bilgin Saydam ile mitlerin, destanların, kadim hikâyelerin barındırdığı anlamları, bizi nasıl yansıttığını tartıştığımız "Kahraman gölgeden çıkabilen insandır" başlıklı bir röportaja daha yer veriliyor.

Dosyada Gönül Yonar "Mitler, moda ve kadınlar" ismiyle markaların yarattığı modern mitleri ele alan bir yazı kaleme alıyor. Hakan Kekeç "Ehl-i Beyt'e muhabbet, destan ve Battal Gazi" isimli makalesinde Battal Gazi destanının Türkmenlerin ata kültlerini/ birikimlerini ne şekilde İslamlaştırdıkları anlattığı bir yazı yazıyor. Bercan Tutar "Modern çağın mitolojik canavarları!" yazısında kanla ve kaosla beslenen Batı hegemonyasını Mitolojik canavarları andırdığını bir yazıyla ele alıyor. Başak Burcu Eke "Sen hiç albız gördün mü?" isimli makalesinde Türklerin bir koru figürü olan Albız'dan bahsediyor. Dosyanın diğer makaleleri Ekrem Demirli'nin "Mümkün dünya anlatısı olarak masallar", Dursun Ali Tökel'in "Destanlar var destanlarda destanlardan içeru", Tuba Kaplan'ın "Sinemanın mitoloji aşkı", Sevim Zehra Can Kaya'nın "Muhteşem Yüzyıl'ın köleleri", Sena Subaşı'nın "Türk efsanelerinin gözü pek kadın kahramanları" ve Enis Doko'nun "Bhagavad Gita'dan hayat dersleri" isimli yazıları oluyor.

"Dünyadan Portreler-Haberler" kısımları ile zenginleştirilen dergide 3 Soru 3 Cevap bölümünde muhabir Meryem Nas "Muhabirlikte 'ben oldum' diye bir şey yok; her gün sıfırdan başlamak var" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor. Çocuklarla Koşan Kadınlar köşesine "Dindarların evinde "TV olmalı mı diyorduk; şimdi Netflix'i olmayan ev kalmadı" diyen yazar Selvanur Yazıcı Sezgin konuk oluyor.