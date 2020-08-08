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KÜLTÜR SANAT

'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 13:54
İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

Kültür ve , Smyrna kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros'un kabartmasının bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından Smyrna Antik Kenti kazılarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna kazıları izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

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Etiketler Antik Kenti İzmir Smyrna Antik İzmir Smyrna Turizm Bakanlığı kültür ve turizm bakanlığı

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