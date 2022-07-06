Bu yıl Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı’na çok az bir vakit kaldı. Haliyle herkesin aklında bir soru var: Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İslam dünyasında sevinçle karşılanan bayram için evlerde hummalı hazırlıklar sürüyor. Kurban pazarlıkları, bayram alışverişleri ve sevdiklerimizle kavuşmak hepimize iyi gelecek. 2022 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı hangi gün başlayıp hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne kadar sürecek?

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜN?

Bu yıl 8 Temmuz da Arife ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9,5 gün olarak belirlendi. Özel sektör ve diğer alanlarda çalışanlar için ise 4,5 gün olacak. Kamu personelleri hariç çalışan diğer kesimin mesaisi 13 Temmuz Salı günü yeniden başlayacak.

9 Temmuz Cumartesi, Kurban bayramının birinci günü. Dört gün süren bayram 12 Temmuz Pazartesi günü sonlanacak.

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KURBANIN ANLAMI

Bu yıl Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı'na çok az bir vakit kaldı. Haliyle herkesin aklında bir soru var: Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İslam dünyasında sevinçle karşılanan bayram için evlerde hummalı hazırlıklar sürüyor. Kurban pazarlıkları, bayram alışverişleri ve sevdiklerimizle kavuşmak hepimize iyi gelecek. 2022 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı hangi gün başlayıp hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne kadar sürecek?

Kurban kelimesi Arapça Allah'a yakın olmak anlamından gelir. Allah'a yakın olmak için aracı kılınan diğer her şeye de kurban denir. Sözlük anlamı olarak "Allah yolunda kesilen koyun, dana, deve vb. hayvan" demek olan kurban olayı Kuran-ı Kerim'de de sıklıkla geçer.

Kuran-ı Kerim'de geçen 5 Kurban Ayeti:

1. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever.(Bakara/195)

2. Onlar: "Allah, bize, gökten inecek ateşin yakacağı bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamayı emretti" dediler. De ki: "Benden önce nice peygamberler, size apaçık deliller ve söylediğiniz o mûcizeyi getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz, o peygamberleri niçin öldürdünüz?"( Âl-i İmrân / 183)

3. Ey iman edenler! Allah'ın dîninin alâmetlerine, haram aylara, Kâbe'ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lutuf ve rızâsını isteyerek Beyt-i Harâm'a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm'ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.(Maide/2)

4. Onlara Âdem'in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat: Onlar Allah'a birer kurban takdîm etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp: "Seni mutlaka öldüreceğim" deyince, öteki şu cevabı vermişti: "Allah ancak takvâ sahiplerinin ibâdetini kabul buyurur."(Maide/27)

5. Allah Kâbe'yi, o Beyt-i Harâm'ı, haram ayları, Kâbe'ye hediye edilen kurbanı ve kurbanlıklara takılan gerdanlıkları insanlar için maddî-manevî bir kalkınma ve geçim vesilesi kılmıştır. Şunu bilesiniz ki, Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü Allah her şeyi hakkiyle bilendir. (Maide/97)