Zilkade ayı hangi ay başlıyor? Zilkade ayı önemi ve anlamı nedir?

Haram aylardan ilki olan Zilkade'yi idrak etmiş bulunmaktayız. Zilkade ayı, miladi 2021 yılına göre 11 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olup haram aylardan ilkidir. Peki, Zilkade’nin önem ve fazileti nedir? Zilkade ayı hangi ay başlıyor? Bu ay isim olarak ne anlama gelmektedir ve zilkade ayında neler yaşanmıştır?

📌ZİLKADE NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Zilkade kelimesi Arapçada "zi" yani sahiplik edatı ve "gaede" yani oturma fiili birleşiminden meydana gelmekte olup "oturulan ay" anlamına gelmektedir. Mürekkep yani tamlama halinde bulunan bir isim olan zilkade, hicri aylardan on birincisine verilen addır.

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN CÜZ VE SURELERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Zilkade, zilhicce ayından hemen önce olması sebebiyle hem hicri yılın bitmeye yaklaştığını haber vermekte hem de hac mevsiminin gelişini müjdelemektedir.

📌 Hicri yıl ne demektir?

Hicri yıl, ayın hareketlerine göre düzenlenen bir takvim olup on iki aydan ibarettir. Hicri aylar şu şekildedir: Safer, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir, Şâban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Hicri yılın son iki ve ilk iki ayı "haram aylar" denmekte, diğer sekiz aya ise sıradan ay anlamına gelen "eşhürün i'tiyâdiyye" adı verilmektedir.

E-KİTAP SAYFAMIZDAN RİYÂZU'S SÂLİHÎN OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

📌Haram aylar ne demektir?

Haram aylar İslâmî literatürde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal ayı ifade eden toplu bir kullanım olup bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep'ten ibarettir.

Kur'an-ı Kerim'de haram aylar tabiri farklı sure ve ayetlerde tekil olarak dört, çoğul olarak iki defa kullanılmıştır.

📌ZİLKADE AYINA BU İSMİN VERİLMESİNİN TEMEL SEBEBİ NEDİR?

Zilkade ayı haram aylardan ilki olup Zilkade'yi takip eden üç ay boyunca savaş yapmak, can almak, yol kesmek ve başkasına zarar vermek yasaklanmıştır. Dinimiz İslam'a göre bu tür faaliyetler geçersiz bir sebep olmaksızın her vakit Müslüman bir kimse üzerine haramdır.

İSLAM İLMİHALİ SAYFAMIZDAN MERAK ETTİĞİNİZ TÜM SORULARIN CEVABINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Bu aya böylesine bir isim verilmesinin hikâyesi İslamiyet öncesi cahiliye dönemine kadar dayanmaktadır. Cahiliye döneminde bazı kabileler bir takım sebeplerden dolayı aralarında savaş yapar, birbirlerinin ticaret zarar verme sebebiyle kervanların yollarını keserlerdi. Haram aylar başladığı zaman ise kabileler birbirleri ile münakaşayı keserlerdi. Bu aylar harp yapmaksızın barış içerisinde geçirildiği için haram ayların ilki olan Zilkade ayına "oturma ayı" anlamına gelen bu isim verilmiştir.

📌ZİLKADE AYINDA NE TÜR İBADETLER YAPABİLİRİZ?

Zilkade, hac ve kurban bayramı olan Zilhicce ayından hemen önce geldiği için hac ziyareti yapacak kişilerin kendilerini bu kutsal yolculuğa manevi ve bilgisel anlamda hazırlamaları oldukça hayatidir. Bir Müslümana belki de hayatı boyunca yalızca bir kez nasip olacak bu mübarek ziyaretin hakkını verebilmek ve rükünlerini yerine getirebilmek oldukça önemlidir.

Bunların haricinde hem hacca hazırlık yapan kimseler hem de mukimler için zilkade içinde olmak üzere haram aylar boyunca Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmak Hanefi mezhebince müstehaptır. Ancak oruca muktedir olan kişilerin bu üç orucu ard arda ara vermeden tutmaları tavsiye olunur. Çünkü birçok mezhep fakihine göre peş peşine olmaksızın yani tek başına cuma veya cumartesi günleri oruç tutmak mekruhtur.

📌ZİLKADE AYINDA YAŞANMIŞ OLAYLAR

Cahiliye devrinde Zilkade aylarında kimse kimseyle savaşmadığı ve kervanların yolları kesilmediği için kültürel, sosyal ve ticari anlamda birçok etkinliğe ev sahipliği yapan panayırlar düzenlenirdi.

İslam tarihinde ise Mekkeli müşriklerle yapılan büyük savaşlardan Hendek muharebesi ve Medine'de yaşamakta olan Yahudi Beni Kurayzalılar ile yapılan gazve bu ayda vuku bulmuştur.

Peygamber Efendimizin (sav) bazı nikâhları bu ayda gerçekleşmiş ve Mekke Fethi'nden hemen önce yapılan Kaza Umresi de bu ayda vuku bulmuştur.

Zilkade ayında meydana gelen bu önemli olaylar ile alakalı ayrıntılı bilgiye gelecek yazılarımızda devam edeceğiz.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER