Sanatçılar Gazze’ye Sessiz Kalmadı

Söz ve müziği Alper Kış'a ait olan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına dikkati çeken tekli şarkıya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Eşref Ziya, yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda eserin ortaya çıktığını söyledi.

Gazze'deki olaylara sessiz kalınmaması yaklaşımıyla hazırlanan eseri Mustafa Cihat ve Alper Kış ile birlikte seslendirdiklerini, Konya Büyükşehir Belediyesinin de klip hazırlanması ve yayınlanması noktasında destek verdiğini dile getiren Ziya, "Sanatçı olarak Gazze'deki olaylara duyarlılık göstermemiz gerekir. Eseri ilk dinlediğimde kendi tarzıma çok yakın hissettim. Severek okuduğumuz ve yayınladığımız çok güzel bir eser oldu. Gazze'de yaşananlara kendi perspektifimizden yapabildiğimiz oranda kendi kabiliyetimizle destek vermeye çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de beğenirler." dedi.

"Son yılların en büyük dramı yaşanıyor"

Gazze'de son yılların en büyük dramının yaşandığına dikkati çeken Eşref Ziya, şunları kaydetti:

"Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz bir soykırıma maruz kalıyor. Bütün alanlarda, bütün iş kollarında herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerekir. Biz de sanatçı duyarlılığıyla bu meselenin içerisinde elimizden geldiğince her platformda, her şekilde olmak istiyoruz. Çünkü başka yapabilecek bir şeyimiz de yok, kabiliyetimiz bu doğrultuda. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz, inşallah faydamız olmuştur. Yani ne kadar duyurabilirsek o kadar kendinizi bahtiyar hissedeceğiz."

"İnsan bir noktadan sonra aciz hissediyor"

Alper Kış da uzun süredir Gazze için ses çıkarmak ve bir şeyler söylemek istediklerini belirterek, "Birçok yerde gösterilere, eylemlere, protestolara katıldım. 'Şair şiirini, edebiyatçı romanını yazsın, film çeken filmini çeksin' denir ya, ben de üzerime ne düşüyor diye düşündüm ve bu eseri hazırladım. İnsan kendini bir noktadan sonra aciz hissediyor." görüşünü paylaştı.

Dinleyicilerden de bu yönde talepler geldiğini ifade eden Kış, "'Ağabey bir eser yapsan' diyorlardı, ben de böyle bir eser yaparak Eşref Ziya ve Mustafa Cihat ağabeylerle paylaştım. Zaten yıllardır bir abi kardeş hukukumuz var, onlar da sağ olsunlar destek verdiler." dedi.

Kış, haber ve miting görüntüleri bir masada oturan 5 cansız manken üzerinden "#BoykotaDevam" etiketiyle boykot çağrısı yapılan ve içinde pek çok mesajı barındıran videonun çok ilgi gördüğünü anlattı.

Eserin ilgi görmesiyle Marmara Müzik YouTube hesabında da yayınlamaya karar verdiklerini, paylaşımların ardından dinleyicilerden çok sayıda olumlu mesaj aldıklarını aktaran Kış, "'Dünya beşten büyüktür' mesajı var. Dünyanın sessizliğinin vurgulandığı şarkının sözleriyle de bu mesaj uyuşuyor." ifadelerini kullandı.

"Müzik her zaman toplumlara motivasyon kaynağı olmuştur"

Mustafa Cihat ise Filistin'de yaşanan soykırım ve zulme tüm dünya ile birlikte şahit olduklarını söyleyerek, "Orada kardeşlerimiz canları ile cenneti alırken, gaziler, yetimler ve öksüzler mücadeleye devam ederken, 'bizler burada ne yapmalıyız ve nasıl bir tavır koymalıyız?' bunu anlatan bir eser olmuş. Ben de tabi ki böyle bir teklife ancak gururla icabet edebilirdim." dedi.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki göstermeyi bir vazife olarak gördüklerini ifade eden Cihat, "Müzik her zaman toplumlara her ahvalde bir motivasyon kaynağı olmuştur. Hüzün ve kedere, sevinç ve coşkuya, inanç ve cesarete eşlik etmiştir. Tabii ki sadece yazarak, söyleyerek değil, aynı zamanda inandığımız değerlere sahip çıkarak ve yaşayarak bu yolda yürümeliyiz. Tüm mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan kim varsa bizler dilimizin döndüğünce aklımızın yettiğince onlara destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Eserin hem güfte hem de beste olarak son derece duygulu ve etkili olduğunu vurgulayan Cihat, "Tekrar Alper kardeşimi tebrik ediyor ve daha nice güzel eserlere imza atmasını diliyorum." diye konuştu.

"Sessiz Olma" adlı single tekli eserin sözleri şöyle: "İnsan, gafil insan görmüyor musun? Dünya, hani dünya? Duymuyor musun? / Dağlar yürüdüğünde yıldızlar söndüğünde / Beklenen gün geldiğinde / Eyvah, eyvah, eyvah! / Bir taş ol bir yumruk ol / Hakk'ı söyle bir çığlık ol / Ne olursan ol sessiz olma / Hesabın çetin olmasın."