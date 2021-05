Daha atılacak çok taş, paylaşılacak çok gerçek var!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Filistinliler'e yönelik alçak saldırısını dünya kamuoyunda meşru gösterme çabasıyla bir video yayınladı. Bu videoya verilen 15 bin yanıttan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeynep Hilal Demirci'ye aitti. Demirci, hazırladığı yeni videoda Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösterdi.

Netenyahu sosyal medyada, asıl mağdur tarafın İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla "Share the Truth - Gerçeği Paylaşın" başlığıyla bir video yayınladı. Videoda, Washington, Londra, Paris dünya başkentlerine atıfta bulunularak Tel Aviv, Kudüs, Yehud, Aşkelon gibi şehirlerde İsraillilerin saldırıya uğradıkları algısı yapıldı.

Netanyahu'nun bu videosuna verilen 15 bin yanıttan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeynep Hilal Demirci'ye aitti. Hazırladığı videoyu, "Ok. I am sharing the truth - Tamam, Gerçeği Paylaşıyorum" mesajıyla paylaşan genç kız, Netenyahu'nun propaganda diline aynı yöntemle cevap verdi.

1.9 milyon takipçili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun algı içerikli videosu 1.1 milyon kez izlenirken, 200 takipçili Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci'nin gerçekleri anlatan videosu 2.1 milyon kez görüntülendi.