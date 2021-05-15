Daha atılacak çok taş, paylaşılacak çok gerçek var!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Filistinliler'e yönelik alçak saldırısını dünya kamuoyunda meşru gösterme çabasıyla bir video yayınladı. Bu videoya verilen 15 bin yanıttan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeynep Hilal Demirci'ye aitti. Demirci, hazırladığı yeni videoda Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Filistinliler'e yönelik alçak saldırısını dünya kamuoyunda meşru gösterme girişimi Türk genci Zeynep Hilal Demirci tarafından tokat gibi bir yanıtla engellendi.
Netenyahu sosyal medyada, asıl mağdur tarafın İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla "Share the Truth - Gerçeği Paylaşın" başlığıyla bir video yayınladı. Videoda, Washington, Londra, Paris dünya başkentlerine atıfta bulunularak Tel Aviv, Kudüs, Yehud, Aşkelon gibi şehirlerde İsraillilerin saldırıya uğradıkları algısı yapıldı.
Netanyahu'nun bu videosuna verilen 15 bin yanıttan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeynep Hilal Demirci'ye aitti. Hazırladığı videoyu, "Ok. I am sharing the truth - Tamam, Gerçeği Paylaşıyorum" mesajıyla paylaşan genç kız, Netenyahu'nun propaganda diline aynı yöntemle cevap verdi.
1.9 milyon takipçili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun algı içerikli videosu 1.1 milyon kez izlenirken, 200 takipçili Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci'nin gerçekleri anlatan videosu 2.1 milyon kez görüntülendi.
OK. I am sharing the truth. pic.twitter.com/s16D1Nc08D— zeynep hilal demirci (@zhilaldemirci) May 13, 2021
PAYLAŞIMLARINIZ NEDEN ÖNEMLİ?
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci... 22 yaşında...
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 200 takipçisi bulunuyordu.
Netanyahu'nun, günlerdir Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla "Share the truth - Gerçeği paylaşın" başlığıyla bir video yayınlaması üzerine harekete geçti.
Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösteren "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video hazırladı ve 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşımına cevap verdi.
Demirci, hazırladığı yeni videoda yine aynı başkentlere atıfta bulunarak Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösterdi. Videoda, İsrail'in bu şehirlerdeki katliam görüntüleri ve İsrailliler'in Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüsü de yer aldı.
Gazeteci, televizyoncu ve yazarların da desteğiyle Zeynep Hilal Demirci'nin videosu 2.1 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.1 milyonda kaldı.
PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Zeynep Hilal Demirci'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Videoya çok sayıda destek mesajı da geldi. SABAH'a konuşan Demirci; "Sosyal medyanın gücü de işte tam bu noktada görülüyordu. 200 takipçili ve gerçekleri anlatan bir hesap, 2 milyon takipçili ve yalanlar sıralayan bir hesabın yaptığı manipülasyonu ve bilgi dezenformasyonunu sonlandırabiliyordu.
Bu süreçte belki de en çok şahit olduğumuz tartışmalardan biri 'Tweet atmak da neymiş canım, ne işe yarıyor sanki?' sorularını soranlar ve bu soruların muhatapları arasındaydı. Ben ve arkadaşlarım da bu soruların muhataplarından olmaya ve sosyal medyada içerik üretmeye karar verdik. İçeriklerimizle öncelikle İsrail'in Filistin'de ihlal ettiği insan haklarına ve işlediği suçlara dikkat çekmek istedik. Bunu yaparken İşgalci İsrail medyasının ürettiği manipülatif kaynaklara cevap vermeyi ve bilgi dezenformasyonunu engellemeyi hedef edindik." dedi.
Dünya medyası Filistin'e sessiz kalırken ve tek taraflı bir habercilik gerçekleştirirken, sosyal medyada bir tweet ve binlerce insanın desteğiyle gerçekler gün yüzüne çıkıyor, sosyal abluka kurulabiliyordu" ifadelerini kullanan Demirci, süreci ve düşüncelerini şöyle anlattı:
"Yaptığımız insan hakları konulu çalışmamız henüz sadece yakın çevremiz tarafından bilinirken ve gelen tek bir beğeni bile heyecanlandırırken 'Share The Truth' videosu doğdu. İsrail İşgal Güçleri (sözde İsrail Savunma Bakanlığı) işgali haklı gösteren ve tüm İsrail'in 'saldırı' altında olduğu algısını yaratan bir video yayınladı. Netanyahu ise bu videoyu 'Share the truth' yazarak paylaştı.
E bizim de istediğimiz bu değil mi? Zaten gerçekleri paylaşmak bize düşmez mi? Öyle yaptık. Videoyu hazırlarken böyle güzel bir karşılık bulacağı aklımın ucundan bile geçmemişti, 100 beğeni geldiğinde oh dedim, gayet iyi bir sayıya ulaştı. Tabii sonra hummalı bir sosyal medya çalışması başladı, bütün arkadaşlarım tweetin daha fazla yayılması ve etkileşim alması için elinden ne geliyorsa yaptı.
Sosyal medyanın gücü de işte tam bu noktada görülüyordu. 200 takipçili ve gerçekleri anlatan bir hesap, 2 milyon takipçili ve yalanlar sıralayan bir hesabın yaptığı manipülasyonu ve bilgi dezenformasyonunu sonlandırabiliyordu. Dünya medyası Filistin'e sessiz kalırken ve tek taraflı bir habercilik gerçekleştirirken, sosyal medyada bir tweet ve binlerce insanın desteğiyle gerçekler gün yüzüne çıkıyor, sosyal abluka kurulabiliyordu."
Şimdi şunu inatla ve kararlılıkla söylüyoruz ki bildiğimiz tek şey taş atmaksa, o taşı atacağız. Gençler burada, fütüvvet burada. Tweetin daha fazla insana ulaşmasında öncülük eden arkadaşlarıma, gazetecilere, Abdulhamit Güler hocama ve bütün sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ediyorum. Daha atılacak çok taş, paylaşılacak çok gerçek var."
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARINA İHTİYACIMIZ VAR!
Filistin Yönetimi tarafından yapılan açıklamada; ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin ve saldırıları "nefsi müdafaa" olarak tanımlamasının abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki katliamlara yol açtığını belirtti.
Saldırıların başladığı günden bu yana sosyal mecralarda sürekli vurguladığımız konu, sessiz kalmayın "zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" oldu. Nitekim Efendimizin (sav) hadisi şerifi olan bu konuya riayet etmek, kalbi Kudüs sevgisi ve merhametle dolu tüm Müslümanların boynunun borcudur.
Filistin topraklarında tank ve panzerlere karşı taşın savaşı hala devam etmektedir ki muhakkak taş bir gün galip gelecektir!