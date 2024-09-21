Şeref Taşlıova'nın unutulmaz dizeleri

Halk ozanlarımızdan biri olan Şeref Taşlıova, Doğu Anadolu âşıklık geleneğinin önemli simalarından Âşık Şenlik'in oğlu Âşık Kasım'a çıraklık etmiştir. Ardından Âşık Gülistan, Âşık Müdami ve yöresindeki diğer âşıklardan dersler almış, onlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. 10 yaşında şiir yazmaya başlayan ozanın halk edebiyatımıza kazandırdığı hikayeler ise kültür tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Aşıklık geleneğinin öncülerinden biri olan Taşlıova'nın unutulmaz dizelerini sizler için derledik.