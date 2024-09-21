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Şeref Taşlıova'nın unutulmaz dizeleri

Halk ozanlarımızdan biri olan Şeref Taşlıova, Doğu Anadolu âşıklık geleneğinin önemli simalarından Âşık Şenlik'in oğlu Âşık Kasım'a çıraklık etmiştir. Ardından Âşık Gülistan, Âşık Müdami ve yöresindeki diğer âşıklardan dersler almış, onlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. 10 yaşında şiir yazmaya başlayan ozanın halk edebiyatımıza kazandırdığı hikayeler ise kültür tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Aşıklık geleneğinin öncülerinden biri olan Taşlıova'nın unutulmaz dizelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:21
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Uzatmayalım hikâyeyi,

kopartmayalım kıyameti,

size vermeyelim zahmeti…

Şeref Taşlıova

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Ben ağlarım yana yana

Olmuşum deli divana

Dünya benzer merdivana

Çıkan insan, iner bir gün.

Şeref Taşlıova

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Dert ekerem

Neylesin derde Kerem

Koşmuşam gam kotanı

Özüme dert ekerem.

Şeref Taşlıova

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Sana yaramayan boş hayallerin

Peşine gitmenin ne faydası var?

Önünde uçurum olan yolların

İzini tutmanın ne faydası var?

Şeref Taşlıova

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Haber salam, vatanıma, elime

Yad bülbülü kondurmam gülüme

Gökte uçam kuşlar acır hâlime

Saldın türlü türlü firağa beni.

Şeref Taşlıova

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