Modern çağın hastalığı: İnternet bağımlılığı nedir?
Modern çağın hastalığı: İnternet bağımlılığı nedir?
Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir. İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir. Teknolojinin, bireylere birçok alanda sağladığı yararların yanı sıra özellikle çocuklar üzerinde birtakım duygu ve davranış problemlerine yol açabilmektedir. Peki, internet bağımlılığı ne demek? Teknoloji bağımlığının sebepleri nelerdir? İşte modern çağın hastalığı internet bağımlılığı hakkında bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 28.02.2020
17:41
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
13:29
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