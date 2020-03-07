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Modern çağın hastalığı: İnternet bağımlılığı nedir?

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir. İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir. Teknolojinin, bireylere birçok alanda sağladığı yararların yanı sıra özellikle çocuklar üzerinde birtakım duygu ve davranış problemlerine yol açabilmektedir. Peki, internet bağımlılığı ne demek? Teknoloji bağımlığının sebepleri nelerdir? İşte modern çağın hastalığı internet bağımlılığı hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:29
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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanır. Teknoloji bağımlılığına dair bilinmesi gereken ilk şey bu kavramın bir şemsiye terim olduğudur. Teknolojiye olan bağımlılık kavramıyla; internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı ve potansiyel zararlarına rağmen aşırı akıllı cihaz kullanımı gibi örnekler aklımıza gelmelidir.

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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR NELERDİR?
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR NELERDİR?

Fiziksel şikâyetler

Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik, obezite, işitme kaybı.

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Sosyal alanda görülen şikâyetler
Sosyal alanda görülen şikâyetler

Akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon, şiddet eğilimi, gizlilik hali, yalan alışkanlığı, stres, sürekli dikkat dağınıklığı, erteleme hastalığı.

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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Çevre

İş stresi ve kişisel hayatta yaşanan olaylar insanları teknoloji bağımlığına sürükleyebiliyor. İş hayatında başarısız bir kariyere sahip olmak, stres seviyesini düşürmek için kişileri internete sevk ediyor. ABD'de bu konu üzerine yapılan bir araştırmanın sonucu olarak yetişkinlerin yüzde 58'inin akıllı telefonu olduğu ve gençlerin yüzde 37'sinin teknoloji bağımlılığına aday olduğu kayda düşülüyor.

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Kişilik

Sosyal ilişkiler konusunda başarısız ve çekingen bireyler, teknolojinin sunduğu avantajlardan faydalanmayı daha az korkutucu kabul ediyor. Bu kişiler için internet ve sosyal medya insanlardan bir kaçış biçimi olurken, anonim olarak bir topluluğa tehdit edilmeden dahil edilme şansı sunuyor.

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